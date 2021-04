Afas ligt niet wakker van overnames concurrenten

Afas-CEO Bas van der Veldt ligt niet wakker van de overnames die concurrenten Exact en Visma de laatste tijd doen. Sterker nog: ‘Dat Exact nu Unit4 bedrijfssoftware heeft gekocht, is een cadeautje voor ons’, zegt hij in het FD.

Het softwarebedrijf uit Leusden boekte vorig jaar een stevige omzetgroei van 15%. Dat is knap, want Van der Veldt (links op de foto) noemt de concurrentie in de markt voor bedrijfssoftware ‘niet normaal’. ‘Op internet kom je zo driehonderd aanbieders tegen in Nederland.’ Afas boekt volgens hem vooral succes door gewoon te blijven en niet te mikken op grote overnames. ‘We willen groots zijn, niet groot.’

Overname levert minder synergievoordelen op

Concurrenten als Visma en Exact zoeken wel groei door overnames, maar daar ligt Van der Veldt niet van wakker: ‘Dat Exact nu Unit4 bedrijfssoftware heeft gekocht is een cadeautje voor ons, want die klanten gaan natuurlijk lopen.’ Hij doelt daarmee op mogelijke onrust die kan ontstaan na de integratie van een overgenomen bedrijf. Sectorbankier IT Mark van Kampen (Rabobank) beaamt dat: ‘Overnames leveren over het algemeen minder synergievoordelen op dan vooraf wordt verwacht.’ Hij ziet het bovengemiddeld werken aan naamsbekendheid als een van de succesfactoren bij Afas. ‘Het is moeilijk precies te meten, maar dat betaalt zich terug.’ De naamsbekendheid wordt onder meer al jarenlang ondersteund met het hoofdsponsorschap van eredivisieclub AZ. Ook de stabiele markt helpt: ‘Ze maken software voor de kritische bedrijfsprocessen van hun klanten. Als je daarin geen gekke dingen doet, blijven klanten trouw.’

Kostenbeheersing

En gekke dingen doet Afas niet: er wordt gesleuteld aan aan een nieuw platform en dat duurt langer dan gepland, maar het gebeurt achter de schermen en klanten hebben daar geen last van. Dat bij Afas de nettowinstmarge 40% bedraagt, heeft ook te maken met beheersing van de kosten: bij het bedrijf werken 500 mensen, terwijl dat er bij Exact ruim driemaal zo veel zijn, stipt Martijn Delahaye, directeur marketing, aan. Daar kan Afas onder meer een nieuw kantoor van betalen. ‘Ik zie dit nieuwe kantoor als een marketinginstrument. Heel veel organisaties willen hier komen kijken. Ondertussen kun je dan vragen: hoe heb je de software eigenlijk geregeld?’

Bron: FD