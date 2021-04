Accountant niet akkoord met boekhoudkundig gegoochel gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten zit met een groot financieel probleem. De controlerend accountant van de gemeente keurt de jaarrekening 2020 af omdat hij niet akkoord gaat met een boekhoudkundige truc die de gemeente had gebruikt. Daardoor is er nu een tekort van honderdduizenden euro’s in de begroting ontstaan, meldt het Leidsch Dagblad.

Restwaardesystematiek

Het gaat om daarbij om de restwaardesystematiek voor de afschrijving van activa (zoals gebouwen, auto’s en vrachtauto’s), blijkt uit de gemeentelijke stukken. Gebleken is dat de huidige uitwerking van de restwaardesystematiek door de gemeente niet kan worden toegepast voor het boekjaar 2020, meldt het Zuid-Hollandse college. Dit zorgt voor een financiële tegenvaller bij de jaarrekening 2020. Voor 2021 en verder onderzoekt het college de mogelijkheden om het negatieve effect op de exploitatie te verkleinen.

Kritiek op wethouder

Financieel wethouder Marcel Cramwinckel (D66) kreeg volgens de regionale krant donderdagavond tijdens een commissievergadering veel kritiek te verduren. De D66’er dacht in 2019 met de andere manier van afschrijven een manier te hebben gevonden om de dreigende tekorten op de begroting voor 2020 en volgende jaren te voorkomen. Nu blijk echter dat de accountant daar niet mee akkoord gaat en dus geen goedkeuring geeft aan de jaarrekening. “Wij hebben het college voor de invoering nog zo gewaarschuwd voor de risico’s”, zei CDA’er René Zoetemelk. “Toch moest dat plan doorgaan en nu heeft de accountant de jaarrekening heeft afgekeurd. Waarom wisten dit niet eerder? Nu zijn we als raad op het verkeerde been gezet en hebben we besluiten genomen op grond van verkeerde uitgangspunten.”

Bron: Leidsch Dagblad