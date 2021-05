AFAS: Een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol passie

AFAS Software is een familiebedrijf uit Nederland. Een beetje gek, een tikkeltje eigenwijs, maar vooral vol passie als het gaat om klanten en het inspireren van ondernemers. Het bedrijf ontwikkelt innovatieve softwareproducten voor de zakelijke markt en neemt daarbij graag zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid.

‘Hoe leg je uit wie AFAS is’, overpeinst Manager Productmanagement, Mohamed Amri. ‘Wij geloven dat het verborgen zit in onze bedrijfscultuur. Als je bij AFAS werkt, bén je AFAS. De 4 kernwaarden, doen, vertrouwen, gek en familie, beschrijven hierin het beste ons DNA. Ieder van ons werkt dagelijks mee om de unieke bedrijfscultuur in stand te houden. Waarbij er geen onnodige managementlagen zijn. Als medewerker praat je dus heel snel en gemakkelijk met de directie. Daarbij is de directie ook hartstikke benaderbaar voor onze klanten. Vanaf de start in 1996 werken we er hard aan onze missie te blijven realiseren: maatschappelijk verantwoord software ontwikkelen voor de zakelijke markt, waarbij klanten, medewerkers en milieu centraal staan’. Wij doen dit op basis van Ondernemingsprocesbeheer (OPB). Deze visie ligt aan de basis van het bedrijf, ons softwareproduct en onze AFAS Foundation.’

‘Adviseren op basis van juiste data is het belangrijkst op dit moment. Iedereen heeft het erover, toch zijn er maar weinig kantoren die het echt voor elkaar hebben. Daarnaast zien wij dat het communiceren met de klant op een eenduidige manier een hoge vlucht neemt. Het tijdperk van alleen de rapportage accorderen is voorbij. Het gaat om echt digitaal communiceren met de klant.’

‘Software is essentieel voor ieder accountants- of administratiekantoor. Maar software alleen is niet genoeg. Het gaat er vooral om wat je uit deze software haalt, zodat jij, als accountants- of administratiekantoor, zo optimaal mogelijk klanten kan bedienen. De accountancy-software van AFAS is een compleet pakket. Geschikt voor grote en kleine kantoren en natuurlijk is dit online. Met de oplossing van AFAS heb je continu inzicht in hoe je organisatie ervoor staat, omdat je betrouwbare data uit één database haalt. Je hebt grip op alle relevante wetgeving voor jouw dagelijkse praktijk. En je bent altijd beschikbaar voor jouw klant via het accountancyportaal. De software van AFAS verbindt de medewerker van het accountantskantoor en de klant. Daarbij is het goed om te weten dat AFAS alle modules levert die het accountants- of administratiekantoor nodig heeft. Deze modules zijn écht met elkaar geïntegreerd. Zo heb je de mogelijkheid met één pakket jouw volledige kantoor te digitaliseren en te automatiseren met een hoogwaardige best practice. Van CRM tot financieel, van fiscaal tot urenfacturatie. En van de boekhouding van jouw klant tot aan de salarisadministratie via de accountancyportal. Alles zit erin en wissel je online met elkaar uit via een beveiligde verbinding.’

‘Wij verwachten dat met name adviestools de meeste impact gaan hebben op de accountancybranche. Het kantoor dat de data heeft, mag straks adviseren. Het kantoor dat niet over data beschikt, mag dat niet. Ook verwachten wij veel van realtime rapportage , inclusief audit rules in de administratie. Op die manier kan de klant altijd in controle zijn. De ontwikkelingen op CRM-gebied staan ook niet stil. Een fantastisch CRM-systeem, dat één beeld geeft van de klant gaat verder dan alleen een kaartenbak met NAW-gegevens. AFAS wil dat modern werken en communiceren de standaard wordt. Daarom komen wij met een compleet nieuwe propositie en nieuwe producten voor de accountancymarkt. In juni aanstaande, tijdens de AFAS Open 2021, gaan we dit lanceren.’

