‘Gebruik TONK valt tegen door slechte opzet regeling’

Niet onbekendheid of schaamte, maar de gebrekkige opzet van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling) zorgt er voor dat er nog maar weinig gebruik wordt gemaakt van de steunregeling. Dat zeggen verschillende ondernemers en hun vertegenwoordigers in het FD, die daarmee reageren op minister Koolmees van Sociale Zaken.

De minister liet onlangs weten het jammer te vinden dat er nog maar zo weinig aanvragen worden gedaan voor de TONK. Koolmees denkt dat de regeling niet bekend genoeg is of dat er schaamte is bij mensen die er aanspraak op zouden kunnen maken.

Koordirigent en cultureel ondernemer Tom Suters denkt daar anders over. ‘De gemeenten moeten het doen met een zak geld en mogen zelf de voorwaarden stellen, terwijl ze van te voren niet weten hoeveel aanvragen er komen. Je kunt op je klompen aanvoelen dat vooral gemeenten die krap bij kas zitten alles doen om niet over hun budget heen te gaan.’

Ook het feit dat sommige gemeenten geen steun geven als er nog eigen vermogen is of de partner inkomen heeft is veel kleine ondernemers een doorn in het oog. Veel van zulke ondernemers zagen bij de Tozo bovendien aanvankelijk over het hoofd dat de steun meetelt bij de inkomstenbelasting van de partner en dat er mogelijk moet worden terugbetaald als achteraf blijkt dat het inkomen hoger uitvalt dan geschat. Ook dat zou kleine ondernemers huiverig maken om gebruik te maken van de TONK. De grote beleidsvrijheid bij de uitvoering van de regeling zorgt bovendien voor veel verschillen per gemeente, wat voor verwarring zorgt.

Bron: FD