‘Te dure’ accountant leidt tot goedkoop juridisch adviesbureau

Hockey-international Bjorn Kellerman richtte twee jaar geleden een digitaal juridisch adviesbureau op. Hij rekent 55 euro per uur. Volgens hem is dat ook een goed uurtarief voor accountants.

Dure boekhouder

Kellerman (30) zat in januari 2019 met de Nederlandse hockeyers in het vliegtuig naar Australië toen hij een mailtje van zijn boekhouder kreeg. Hij had een nieuwe baan gevonden en kon hem niet meer van dienst zijn. ‘Ik ging zoeken op internet, maar kon nergens een accountant met een toegankelijk tarief vinden,’ vertelt hij in het Algemeen Dagblad. De voormalig rechtenstudent richtte in 2020 digitaal adviesbureau Juridische Handjes op. Met rechtenstudenten vormt hij een juridisch team dat mensen en bedrijven bijstaat bij ‘probleempjes’, zoals Kellerman het zelf noemt. Denk aan een brief van een incassobureau, een aanvraag voor een uitkering, bezwaarschriften bij snelheidsboetes of hulp voor zelfstandigen bij de inkomstenbelasting. Alleen rechtszaken doet hij niet. Hij rekent 55 euro per uur.

Minder breed

Kellerman in het AD: ‘Ik wil mensen die het minder breed hebben en ambitieuze starters ook de kans geven om juridische hulp in te schakelen. En niet alleen de grote concerns als Adidas of Bijenkorf, die makkelijk 200 euro per uur kunnen neerleggen voor een advocaat. Advocatuur is heel duur, terwijl het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Het gaat me niet om een dure auto, een grote villa of een mooi horloge.’ Met zijn bureau wil Kellerman een einde maken aan de hoge uurtarieven van advocaten bij juridische zaken.

Niet kostendekkend

Maar de tophockeyer geeft toe dat zijn uurtarief, ver onder de gemiddelde prijs, niet kostendekkend is. De spits van Kampong heeft al duizenden euro’s eigen geld in het bureau zitten, zonder dat hij zichzelf salaris heeft kunnen uitkeren. Het juridisch advies wordt verzorgd door rechtenstudenten die nog niet zijn afgestudeerd. Een nevendoel van Kellerman is om hen aan werkervaring te helpen. ‘Zij gedragen zich als volwaardige advocaten, maar zijn alleen op zoek naar de volgende stap tijdens hun master. Ze willen graag werken op de Amsterdamse Zuidas, dan moet je wel je woordje klaar hebben. De ervaringen bij ons kunnen ze meenemen naar hun volgende job.’ De ironie wil dat zij hun klanten in die volgende job minimaal 200 euro per uur zullen kosten, waarmee Kellerman, wellicht onbedoeld, een nieuwe generatie ‘dure’ juristen helpt op te leiden.

Bron: AD