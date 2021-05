Transporteur hoort drie jaar cel eisen wegens witwassen

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf geëist van 36 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk, tegen een 68-jarige fruithandelaar en transportondernemer die ervan wordt verdacht tonnen aan drugsgeld witgewassen te hebben.

De man uit Zwijndrecht heeft geen verklaring afgelegd over de herkomst van het geld. ‘Maar voor mij is het wel duidelijk hoe de verdachte aan al deze contanten is gekomen. Dat springt uit het hele strafdossier’, aldus de officier van justitie vrijdag bij de rechtbank in Rotterdam. De naam van de ondernemer is vaker opgedoken in grootschalige drugsonderzoeken. Het OM denkt dat het bedrijf dekmantel was voor een parallelhandel. Bij diverse doorzoekingen zijn al voor € 863.790,40 aan contant geld en drie Rolex-horloges aangetroffen.

Biljetten in duct-tape

Volgens de ondernemer ging het om spaargeld, verdiend met een fietsenhandel vanuit de voortuin. Dat geld zat achter aluminiumwanden in dozen en de bankbiljetten waren verpakt in duct-tape. ‘Het is zo typerend voor drugshandel, dat het bijna cliché is’, aldus de officier van justitie. Er was bovendien geen concrete en controleerbare samenhang tussen contante stortingen en de administratie.

Gijzeling en inbraak

Achter witwassen schuilt vaak keiharde criminaliteit, aldus het OM. ‘Daarmee heeft ook de witwasser vuile handen. In verband met de witwaspraktijken deed zich een gijzeling van een volkomen onschuldige minderjarige voor en vond op klaarlichte dag een inbraak plaats. Zo raakte ook de omgeving van de verdachte ongewild betrokken bij zware criminaliteit. De angst en onrust in zijn omgeving heeft hij op de koop toegenomen.’