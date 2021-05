Lagere zorgbonus in 2021 voor alle zorgmedewerkers

Het kabinet wil een bonus geven aan alle mensen die in de zorg werken en maximaal twee keer modaal verdienen. Afhankelijk van het aantal aanvragen krijgt die groep een netto-uitkering van tussen de 200 en 240 euro. Dat schrijft demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg aan de Tweede Kamer. Daarnaast wordt de bonusregeling uitgebreid met een aantal sectoren die in 2020 waren uitgesloten, zoals fysiotherapie en verloskundigen.

De gewijzigde subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 wordt uiterlijk 15 juni gepubliceerd. Het aanvraagloket voor zorgaanbieders kan dan op die datum openen. Dit betekent dat zorgaanbieders nog dit jaar de bonus aan de betreffende medewerkers kunnen uitbetalen.

Twee opties

Minister Van Ark kwam recent met twee opties voor de bonus:

Optie 1 : een bonus van 500 euro netto. Het budget is dan toereikend om aan circa 800.000 zorgverleners een bonus toe te kennen.

: een bonus van 500 euro netto. Het budget is dan toereikend om aan circa 800.000 zorgverleners een bonus toe te kennen. Optie 2: de bonus wordt beschikbaar gesteld aan alle branches binnen de sector Zorg en Welzijn. Als iedere zorgverlener die maximaal 2x modaal verdient een bonus zou moeten krijgen, is het budget toereikend voor een nettobonus tussen de 200 en 240 euro, afhankelijk van het aanvraagpercentage.

Geen hogere bonus

De oppositie in de Tweede Kamer wilde voor álle zorgmedewerkers een bonus van 500 euro, maar de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, die een Kamermeerderheid hebben, steunden dat voorstel niet. Volgens het kabinet was daar niet genoeg geld voor. De minister heeft haar voorkeur uitgesproken voor variant 2. Daardoor komt nu de bonus uit op 200 tot 240 euro netto voor iedere zorgmedewerker. Een voorstel van de ChristenUnie om de inkomensgrens bij variant 2 te verlagen naar 1,5x modaal, haalde het niet. Van Ark: “Gezien de beperkte stijging van het netto bonusbedrag bij een verlaging van de inkomstengrens naar 1,5x modaal afgezet tegen de omvang van de doelgroep die hierdoor niet meer in aanmerking kan komen voor de bonus, heeft het mijn voorkeur de groep zorgprofessionals die in aanmerking kan komen voor de bonus niet te verkleinen ten opzichte van de bonus 2020.”

Inkomensgrens

Van Ark gaf al eerder aan een voorkeur te hebben voor het belonen van alle zorgmedewerkers. Wel is er een inkomensgrens. De bonus gaat naar medewerkers die maximaal twee keer modaal verdienen. Net als bij de bonus 2020 is het de zorgaanbieder die uiteindelijk beoordeelt wie van zijn medewerkers een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in deze tijd van Covid-19.

Voor wie?

Fysiotherapeuten en verloskundigen komen dit jaar ook in aanmerking voor een zorgbonus. Zij kregen de bonus in 2020 nog niet. Ook schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kunnen weer een bonus krijgen. In 2020 werd een bonus van 1.000 euro uitgekeerd aan zorgmedewerkers. Dat kostte meer dan 2 miljard euro. Dit jaar is 720 miljoen euro beschikbaar voor de bonus.

Kamerbrief met stand van zaken COVID-19 (mei 2021)