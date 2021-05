Goed werkgeverschap accountantskantoor ter discussie na beëindiging leasecontract auto

Een accountantskantoor mag niet alle kosten in verband met de vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst van een auto doorberekenen aan een assistent-accountant die haar arbeidsovereenkomst opzegde, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Het accountantskantoor vorderde € 6.751,08 van de voormalige werknemer, maar de kantonrechter ziet aanleiding om te veronderstellen dat de vrouw niet tijdig door het kantoor is geïnformeerd over de kosten die verbonden kunnen zijn aan tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst.

Of het accountantskantoor aan haar inlichtingenplicht en zorgplicht bij de afwikkeling van het leasecontract heeft voldaan moet nog nader worden bepaald, maar de assistent-accountant, die tijdens haar dienstverband de AA-titel behaalde, hoeft in elk geval niet het volle pond te betalen. De kantonrechter is namelijk alles overziend van oordeel dat de eisen van goed werkgeverschap meebrengen dat het accountantskantoor niet de volledige kosten (in dit geval neerkomend op meer dan 2 brutomaandsalarissen) aan de vrouw doorberekent, maar (slechts) 50% daarvan.

Uitspraak: ECLI:NL:RBMNE:2021:1978

De vrouw is op 15 augustus 2015 bij het accountantskantoor in dienst getreden als assistent-accountant. Het laatstverdiende salaris bedroeg € 3.256 bruto per maand met emolumenten. Bij brief van 30 oktober 2019 heeft ze de arbeidsovereenkomst opgezegd. De arbeidsovereenkomst is geëindigd per 31 december 2019.

Kosten leaseovereenkomst

In een e-mail op 12 december 2019 deed het kantoor een opgave aan de vrouw van de door de autoleasemaatschappij aan het kantoor opgegeven kosten in verband met de vroegtijdige beëindiging van de leaseovereenkomst. De voormalige assistent-accountant weigerde echter de kosten te betalen, waarna het accountantskantoor bij de kantonrechter vorderde dat ze zou worden veroordeeld om het bedrag van € 6.751,08 te betalen.

Wettelijk kader: goed werkgeverschap

De kantonrechter overweegt dat de eisen van goed werkgeverschap (artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek) met zich meebrengen i) dat de werkgever de werknemer voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst naar behoren dient te informeren, zodat de werknemer een afgewogen keuze kan maken, en ii) dat een werkgever bij voortijdige beëindiging van het leasecontract zal moeten waken voor de belangen van de werknemer en, minst genomen, een deugdelijke specificatie zal moeten opvragen en moeten beoordelen of de in rekening gebrachte afkoopsom is berekend conform het leasecontract (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:1139).

Zorgplicht

De kantonrechter overweegt over het tweede vereiste van goed werkgeverschap dat de voormalige assistent-accountant terecht heeft gesteld dat het accountantskantoor onvoldoende inzicht heeft gegeven in de precieze rechtsverhouding tussen het kantoor en de autoleasemaatschappij. Ook heeft ze gesteld dat zij geen aanwijzingen heeft dat het kantoor na de opzegging van de arbeidsovereenkomst intern op zoek is geweest naar medewerkers die de leaseauto konden overnemen. De partijen krijgen nu eerst per aktewisseling de gelegenheid om zich daar nader over uit te laten.

Inlichtingenplicht

Als na die aktewisseling moet worden geoordeeld dat het accountantskantoor (volledig) aan haar zorgplicht met betrekking tot de afwikkeling heeft voldaan, moet worden beoordeeld of het kantoor ook aan haar inlichtingenplicht heeft voldaan. De kantonrechter overweegt daarover nu alvast het volgende. Volgens de voormalige assistent-accountant is zij niet tijdig geïnformeerd over de kosten die verbonden kunnen zijn aan een tussentijdse beëindiging van de leaseovereenkomst. Uit de stukken, en ook uit de stellingen van het accountantskantoor, kan worden afgeleid dat zij daar in die zin gelijk in heeft dat in de Gebruiksovereenkomst alleen de duur van de leaseovereenkomst tussen de autoleasemaatschappij en het accountantskantoor (48 maanden) en de toegestane kilometrage zijn vermeld, maar niet dat voor iedere dag dat de overeenkomst vroegtijdig eindigt een bedrag van € 10,26 zou worden gerekend. Het accountantskantoor beschikte bij het aangaan van de leaseovereenkomst wél over die informatie, zoals blijkt uit de door haar overgelegde offerte van de autoleasemaatschappij. Een door de autoleasemaatschappij gegeven indicatie van de verrekenkosten bij inname vermeldt dit bedrag ook. Het accountantskantoor stelt weliswaar dat zij de voormalige assistent-accountant vanzelfsprekend niet bij het aangaan van de overeenkomst al op de mogelijke kosten bij voortijdige uitdiensttreding kon wijzen, omdat de hoogte van de kosten afhankelijk is van het moment van inleveren van de auto, maar zij had – gelet op de hier aan te leggen maatstaf – de voormalige assistent-accountant natuurlijk wel op dat bedrag van € 10,26 voor iedere “minderdag” moeten wijzen. Ze had dan zowel vooraf (bij de keuze om wel of niet voor minimaal 48 maanden een leaseauto ter beschikking te krijgen) als achteraf (bij de keuze of, en zo ja per wanneer, zij uit dienst zou treden) daar rekening mee kunnen houden. Dat zij gediplomeerd AA-accountant was doet aan die informatieverplichting niet af.

Anderzijds neemt de kantonrechter in aanmerking dat uit de stukken blijkt dat het accountantskantoor de voormalige assistent-accountant volledig vrijliet in de keuze om wel of niet om een leaseauto te vragen, en dat het de vrouw wel duidelijk moet zijn geweest dat er bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst binnen de looptijd van de 48 maanden er in ieder geval enige kosten voor het accountantskantoor aan verbonden zouden zijn, en dat die wat het accountantskantoor betreft voor haar rekening zouden komen.

Verdeling kosten

Indien komt vast te staan dat het accountantskantoor (volledig) voldaan heeft aan haar zorgplicht bij de afwikkeling van het leasecontract met de autoleasemaatschappij, is de kantonrechter alles overziend van oordeel dat de eisen van goed werkgeverschap meebrengen dat het accountantskantoor niet de volledige kosten (in dit geval neerkomend op meer dan 2 brutomaandsalarissen) aan de vrouw doorberekent, maar (slechts) 50% daarvan. In dat geval zal toegewezen worden € 6.751,08 : 2 = € 3.375,54.