Voormalig CEO Nissan-Mitsubishi moet miljoenen aan loon terugbetalen

Een voormalig bestuurder van Nissan-Mitsubishi moet bijna 5 miljoen euro terugbetalen aan het bedrijf. Dat heeft de rechtbank Amsterdam beslist. De rechtbank constateert dat er geen sprake was van een arbeidsovereenkomst, aangezien de toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak.

Uitspraak: ECLI:NL:RBAMS:2021:2559

Geen billijke vergoeding, transitievergoeding of achterstallig salaris

De oud-bestuurder heeft in verband met zijn ontslag als bestuurder van Nissan-Mitsubishi B.V. geen recht op een billijke vergoeding, transitievergoeding of achterstallig salaris, aangezien er tussen hem en het bedrijf geen arbeidsovereenkomst heeft bestaan. De topman die namens Nissan-Mitsubishi de arbeidsovereenkomst sloot met de oud-bestuurder was namelijk niet bevoegd om dat te doen, omdat de benodigde toestemming van het bestuur daarvoor ontbrak. Het bedrag dat de man moet terugbetalen is de (netto-) beloning die hij in de periode van april 2018 tot en met november 2018 heeft ontvangen van Nissan-Mitsubishi.

Arbeidsovereenkomst

De oud-bestuurder was vanaf 1 juli 2012 wel in dienst van Nissan International Holding B.V. Aan deze arbeidsovereenkomst is per 1 april 2018 een einde gekomen, zo oordeelt de rechtbank. Ook deze vennootschap is daarom aan de voormalig bestuurder geen vergoeding schuldig. Betaald loon over april 2018 moet door hem worden terugbetaald. De oud-bestuurder is niet ontvankelijk verklaard in het verzoek om toekenning van een transitievergoeding en billijke vergoeding, omdat die verzoeken buiten de daarvoor geldende termijn zijn ingediend.