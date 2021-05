‘Werkgevers moeten stoppen met vergoeden privékilometers personeel’

Werkgevers moeten stoppen met het vergoeden van privékilometers van werknemers die rijden met een auto van de zaak. Ook zou er accijns en btw moeten worden geheven op vliegverkeer en scheepsbrandstoffen. Zakenreizen en korteafstandsvluchten met het vliegtuig moeten worden beperkt.

Energievraag terugbrengen

Deze maatregelen adviseert het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) aan de Nederlandse overheid. Volgens de groep van onafhankelijke experts en hoogleraren moet de energievraag en de CO2 die vrijkomt door het verkeer snel en sterk worden teruggebracht. Ook pleiten de deskundigen voor een zogeheten schone-energieverplichting voor alle energie die door voer- en vaartuigen wordt gebruikt. En thuiswerken zou fiscaal aantrekkelijker gemaakt kunnen worden, zodat dit interessanter wordt dan een reiskostenvergoeding van de baas.

KBT

Het KBT komt de laatste tijd vaker met adviezen. Deze organisatie zag enkele maanden terug het levenslicht. De experts, waaronder wetenschappers van verschillende universiteiten, vonden dat er een Outbreak Management Team (OMT) voor klimaat zou moeten komen.

De beleidsmaatregelen die het KBT adviseert op een rij:

Snelle daling energievraag en de CO2 die vrijkomt bij mobiliteit

Stoppen met vergoeden door werkgevers van privékilometers van werknemers

Invoering van accijns en BTW voor vliegverkeer en scheepsbrandstoffen

Beperken van zakenreizen en korte afstandsvluchten met het vliegtuig.

Schone-energieverplichting

Actieve steun Nederland voor strengere EU- voertuignormering, naar 0-emissie 2030

Sterke uitbreiding van 0-emissie zones in steden, voor goederen- én personenvervoer

Een schone energieverplichting kan wat het KBT betreft in eerst instantie gebaseerd zijn op de bestaande regeling voor de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer en later op een CO2-budget voor de transportsector. Bij voorkeur Europees om grenseffecten te voorkomen, maar in eerste instantie nationaal ontwikkeld.

ANP/KBT