Accountantskantoor onderbouwt budgetoverschrijding niet, vorderingen richting klant afgewezen

Als je als accountantskantoor achterstallige betalingen van een klant vordert moet je uiteraard wel een goede onderbouwing van die vordering kunnen overleggen. Accountantskantoor Bizznizz uit Wormerveer is daar onlangs flink mee het schip ingegaan, blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Het Noord-Hollandse kantoor vorderde bijna €80.000 aan verrichte werkzaamheden en verschotten van betonreparateur VTG Beton en enkele daaraan gelieerde vennootschappen. De rechtbank wijst de vorderingen echter af omdat een slotdeclaratie van een half A-viertje onvoldoende wordt geacht en het accountantskantoor geen specificatie van de bestede uren en een toelichting in het geding heeft gebracht. Bizznizz heeft daarmee niet voldaan aan haar substantiëringsplicht, oordeelt de rechtbank.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNHO:2021:4131

Bizznizz verrichtte sinds 2013 verschillende accountantswerkzaamheden voor VTG Beton c.s. en heeft in dat verband kosten voorgeschoten. Bizznizz ontving daarvoor jaarlijks een (voorschot)bedrag van € 75.000,00. Op 5 september 2014 was daarover door partijen een schriftelijke overeenkomst van opdracht gesloten. Als de werkelijk bestede uren en gemaakte kosten 10% of meer zouden afwijken van het budget wordt dit verschil verrekend.

De samenwerking met Bizznizz werd eind 2016 door de dga namens zijn vennootschappen opgezegd. Bizznizz vordert daarna bij de rechtbank Noord-Holland betaling van € 77.906,98, omdat het voorschotbedrag niet toereikend zou zijn om de daadwerkelijke kosten voor de jaren 2014 tot en met 2016 te dekken. Bizznizz stelt dat er op basis van de daadwerkelijk bestede uren en gemaakte kosten over de boekjaren 2014 tot en met 2016 een verrekening moet plaatsvinden. De vordering is opgebouwd uit: I. € 25.185,45 (verschotten) en II. € 52.721,53 (verrichte werkzaamheden).

Budgetoverschrijding moet onderbouwd worden

Partijen hebben een budgetafspraak van € 75.000,00 per jaar gemaakt, constateert de rechter. Dit is een richtbedrag op basis van een inschatting van de omvang van de werkzaamheden (inclusief de te maken kosten). Gelet op deze afspraak, zijn er door Bizznizz bepaalde verwachtingen over de hoogte van het verschuldigde loon gewekt. Van Bizznizz mag dan ook worden verwacht dat zij een overschrijding van het budget duidelijk onderbouwt en toelicht.

Gebrekkige onderbouwing

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bizznizz dit niet gedaan en is de vordering ten aanzien van de verrichte werkzaamheden (loon) niet toewijsbaar. Bizznizz heeft (de hoogte van) haar vordering met betrekking tot het meerwerk met niet meer onderbouwd dan de slotdeclaratie, welk overzicht een half A-viertje beslaat. De onderbouwing van ‘de bestede uren’ in deze slotdeclaratie bestaat slechts uit een totaalbedrag per jaar. Hoe Bizznizz tot dit bedrag komt heeft zij verder niet inzichtelijk gemaakt. Zo is (onder meer) onduidelijk om hoeveel uren het gaat, welke werkzaamheden zijn verricht en welk tarief in rekening is gebracht. Bizznizz diende haar stelling dat de bestede uren voor de boekjaren 2014 tot en met 2016 het budget overschreden nader te onderbouwen en kon gelet op de betwisting door VTG Beton c.s. niet volstaan met verwijzing naar de slotdeclaratie. Dat geldt te meer nu VTG Beton c.s. al bij brief van 12 juni 2017 aan Bizznizz hebben laten weten niet akkoord te gaan met de slotdeclaratie en zij ook voor aanvang van deze procedure om een nadere specificatie hebben verzocht. Ook bij conclusie van antwoord hebben VTG Beton c.s. dit bezwaar aangedragen. Desondanks heeft Bizznizz nagelaten om – bij dagvaarding of nadien (tijdig) bij akte – een specificatie van de bestede uren en een toelichting daarop in het geding te brengen. De rechtbank is daarom van oordeel dat Bizznizz niet heeft voldaan aan haar substantiëringsplicht. De vordering in conventie onder II zal dan ook – in het licht van de betwisting als onvoldoende onderbouwd – worden afgewezen.

Verschotten

Wat betreft de verschotten geldt dat deze kosten in beginsel onder de reikwijdte van de overeenkomst van opdracht vallen. Desondanks wijst de rechtbank de vordering ten aanzien van de kosten eveneens af. Van belang is dat zowel de verrichte werkzaamheden als de aan derden voorgeschoten kosten (verschotten) onder het budget van € 75.000,00 werden gebracht. Aan het einde van het boekjaar moest er een verrekening plaatsvinden indien de totale daadwerkelijke kosten (bestede uren en kosten) het budget van € 75.000,00 met meer dan 10% overschreden. Aangezien de door Bizznizz bestede uren (loon) onvoldoende zijn onderbouwd, is door de rechtbank niet vast te stellen of het budget van € 75.000,00 al was opgegaan aan de werkzaamheden van Bizznizz, en de kosten zoals gevorderd nog verrekend moesten worden. Als gevolg hiervan zal ook de vordering in conventie onder I worden afgewezen.

Het accountantskantoor blijft zodoende met lege handen achter, alle vorderingen worden afgewezen.