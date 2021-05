90% van ondernemers wil investeren, met name in digitalisering

Ondernemers hebben vertrouwen in de economische ontwikkelingen en zijn positief over hun perspectief. Negentig procent investeert het komende jaar en doet dat overwegend in digitalisering. Dit blijkt uit onderzoek van mkb-financieringsplatform October onder ruim 600 ondernemers.

Slechts 5% somber

Drie op de vijf ondernemers heeft een (zeer) positief beeld van de korte termijn, de langere termijn wordt nog positiever bezien (69 procent). Slechts één op de twintig (5 procent) zegt (zeer) negatief naar de lange termijn van de onderneming te kijken. Ook zijn ondernemers hoopvol over de toekomst van de sector waar zij actief in zijn. Het vertrouwen is met name hoog onder de sectoren groothandel en detailhandel, Industrie en Media, ICT en Communicatie. Laag is het in de energie en delfstoffen sectoren.

Investeringen in planning

In het aankomende jaar gaat negentig procent van de ondernemers investeren. De helft van hen heeft daarvoor een bedrag nodig tot 250.000 euro. Met name in de (zware) industrie gaat het om grotere bedragen. In de energiesector beoogt een derde meer dan een miljoen op te halen en in zowel de agro- als delfstoffensector gaat dat om een kwart. Ruim dertig procent gaat investeren in digitalisering en daarmee zien ondernemers digitalisering niet meer als iets incidenteels, maar als een structureel bedrijfsproces en bovendien eentje die helpt de crisis het hoofd te bieden.

Digitaliseringsgolf zet door

In eerder onderzoek van October, uitgevoerd eind december 2020, was al een digitaliseringsgolf te ontwaren. Het streven van ondernemers om te digitaliseren nam destijds in een paar maanden tijd met elf procentpunt toe tot 32 procent. Nu blijkt dat 44 procent van de ondernemers het afgelopen jaar in digitalisering investeerde, een veel grotere groep dan gedacht. Uit het meest recente onderzoek komt naar voren dat drie op de tien ondernemers voornemens is te investeren in digitalisering. In de sector voor persoonlijke dienstverlening investeerde zelfs driekwart van de bedrijven in digitalisering. Dat percentage is iets lager in de cultuur en sport (67 procent). In respectievelijk het onderwijs, energie en de financiële dienstverlening ligt dit percentage net boven de zestig procent.

Personeel

Naast investeringen in digitalisering is het werven van personeel een bijzonder groot gebied van aandacht. 34 procent van het MKB investeerde in de werving van medewerkers. De horeca was daarvan de uitschieter met 50 procent, maar ook in het onroerend goed (45 procent), de gezondheidszorg (44 procent) en transport en logistiek (43 procent) lag dit percentage hoog. Ook investeerde eenderde van de ondernemers in de opleiding en inzetbaarheid van werknemers.

Bron: October