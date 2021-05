Tip voor deze lunchpauze: ga lopen

Harvard Business Review houdt een opmerkelijk pleidooi voor wandelen. Volgens het tijdschrift is lopen niet alleen goed voor het lijf, maar zeker ook voor de geest. Bovendien kan bijna iedereen het doen, zonder voorbereidingen of investeringen.

Goed voor brein

Lopen kan iedere dag en is volgens HBR de meest simpele strategische beslissing die je als mens kunt nemen. Het artikel verwijst naar een stuk in de New Yorker (‘Why Walking Helps Us Think’) waarin wordt gesteld dat mensen die regelmatig wandelen beter presteren op geheugen- en concentratietesten. Hersenonderzoek toont aan dat lopen het aanmaken van nieuwe verbindingen in het brein stimuleert, onder meer omdat de monotone cadans van wandelen het denkproces aanwakkert. Lopen is dus niet alleen goed voor het lichaam, maar ook voor de geest. Fervente wandelaars als Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, William Wordsworth en Aristotle wisten dat ook.

HBR somt vijf redenen op om vandaag nog te beginnen met een dagelijkse wandeling.

Loop voor hoop. Het zijn moeilijke tijden. De pandemie heeft het leven op zijn kop gezet en kluistert ons al meer dan een jaar aan huis. Let tijdens de wandeling op je omgeving, geniet van de natuur of architectuur en besef dat de wereld veel meer is dan corona. Loop tegen eenzaamheid. Wandelen kun je prima in je eentje doen maar ook heel goed met iemand anders. Heel veel mensen vinden het leuk om te worden uitgenodigd voor een wandeling. Loop om te leren. Je kunt wandelen om je hoofd leeg te maken, maar het is ook een goede manier om te luisteren naar podcasts of audio book. Je bouwt conditie op terwijl je kennis vergaart, een gouden combinatie. Loop om je gezond en dankbaar te voelen. Lopen is gezond voor je lichaam en op de meeste plekken ook veilig. Ben je down, realiseer je dan tijdens het wandelen dat je dankbaar mag zijn dat je veilig kunt lopen. Loop om productiever te zijn. Tijdens het lopen ontstaan vaak nieuwe ideeën. Spreek ze in zodat je ze niet vergeet. Of bel tijdens een wandeling met een klant of medewerker.

