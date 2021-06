Hobbelige start TVL-aanvragen starters

Starters konden maandag voor het eerst TVL-steun aanvragen. Dat ging niet zonder slag of stoot: een groot deel van de dag was er een storing.

‘Vanwege een technische storing kan het zijn dat aanvragers een foutmelding krijgen. We werken hard om dit zo snel mogelijk op te lossen’, liet de RVO weten. In de middag was het probleem opgelost.

De RVO wees er tevens op dat de deadline voor de vaststelling van TVL over de periode juni-september 2020 maandag afliep. Ondernemers hebben een e-mail gekregen met de vraag hun werkelijke omzet door te geven. Dat moest vóór 1 juni gebeuren, dus uiterlijk gisteren, bij voorkeur met btw-aangiftes van het tweede en derde kwartaal van 2020. ‘Het is belangrijk de btw-aangiftes mee te sturen. Anders lopen ondernemers kans dat ze het ontvangen voorschot moeten terugbetalen.’

Omzet bepaalt subsidie

Na ontvangst van de omzetcijfers krijgen ondernemers zo snel mogelijk bericht over het definitieve bedrag waar zij recht op hebben. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag, dan krijgt de ondernemer de laatste 20%. Is het omzetverlies hoger, dan gaat de subsidie ook omhoog. Bij een lager omzetverlies krijgt de ondernemer minder dan 20% of moet (een deel van) het voorschot worden terugbetaald.