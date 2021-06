NOB schrijft informateur aan over toekomstig belastingstelsel

De orde van belastingadviseurs NOB heeft informateur Hamer een brief gestuurd met aandachtspunten voor een toekomstig belastingstelsel.



De NOB heeft de brief geschreven om bij te dragen aan een constructieve discussie over een nieuw stelsel. ‘Tegen die achtergrond wil de NOB graag een aantal reflecties met u delen en een bijdrage leveren aan de fiscale beleidskeuzes waar het komende kabinet voor staat.’

Terughoudendheid en overleg

De orde pleit allereerst voor een terughoudend fiscaal beleid waarbij fiscale instrumenten alleen worden

ingezet als blijkt dat deze het meest efficiënte middel zijn om de (economische) doelstellingen

te bereiken. De NOB vindt dat al in een vroeg stadium van een wetgevend proces gesproken moet worden met stakeholders. ‘Dat kan bijdragen aan de ontwikkeling van effectieve, doelmatige wet- en regelgeving. De incorporatie van factfinding en impact assessments in een zo vroeg mogelijk stadium in het beleidsvormingsproces kan bijdragen aan het draagvlak voor de fundamentele herziening van het stelsel waar de wetgever nu voor staat.’

Overkill voorkomen

Misbruik voorkomen kan onder meer met uitvoerbare en begrijpelijke regelgeving, aldus de NOB. ‘Rechtvaardige, eerlijke wet- en regelgeving kan worden bereikt door een gerichte aanpak van belastingontwijking zodat ‘overkill’ wordt voorkomen.’ De NOB doet verder een oproep bij hervormingen van het belastingstelsel en invoering van nieuwe maatregelen in de toekomst nog beter rekening te houden met de uitvoering en handhaving. ‘De NOB wil bijdragen aan een goed functionerende uitvoeringsinstantie en gaat graag met kennisgroepen binnen de

uitvoeringsinstanties in gesprek over vaktechnische zaken.’

Oog voor menselijke maat

Daarnaast acht de NOB het van belang dat uitvoeringsinstanties toegankelijk zijn voor burger en bedrijf ‘en dat deze magistratelijk opereren met oog voor de menselijke maat’. ‘Een transparant evenwichtig toezichtbeleid draagt daaraan bij.’ In een overzicht geeft de orde een opsomming van onderwerpen waarin de NOB wil ondersteunen. Daaronder zijn de vergroening van het belastingstelsel, internationale zaken en een gedragscode voor bedrijfsleven en adviseurs.