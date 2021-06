CEO van PKF Wallast leert van groep 8

Op 10 juni 2021 heeft Stefaan Rodts, CEO van PKF Wallast accountants en belastingadviseurs, voor één dag zijn stoel afgestaan aan Souraya en Shakaina (beiden scholieren uit groep 8 van basisschool De Horizon in Delft). Het is de eerste keer dat PKF Wallast meedoet aan JINC – Baas van Morgen.

Non-profitorganisatie JINC verbindt het thema (gelijke kansen op de werkvloer) aan haar bekendste project omdat ze samen met jongeren én het bedrijfsleven (verder) na wil denken over gelijke kansen voor iedereen. “Afkomst, geslacht, geaardheid, gezondheid of religie zouden geen invloed mogen hebben op iemands kansen op de arbeidsmarkt”, zegt directeur van JINC Daniël Roos. In het kader van gezondheid op de werkvloer hebben Souraya, Shakaina en Stefaan nagedacht over de vraagstelling: ‘Wat kan PKF Wallast doen om haar medewerkers vitaal te houden?’.

Stefaan Rodts: “Op 10 juni ben ik van stoel gewisseld met Souraya en Shakaina. Ze hebben ons geholpen met creatieve en goede ideeën om onze collega’s vitaal te houden zoals collega’s inspireren vaker de trap te nemen en gezond te eten. Ook hebben we gesproken over abonnementen voor de sportschool en tijd voor vrijwilligerswerk. Binnenkort zullen we een aantal ideeën gaan uitrollen. En verder was heel duidelijk: Souraya en Shakaina zijn geweldige ‘bazen’”.

PKF Wallast is niet het enige bedrijf dat op 10 juni meedeed aan Baas van Morgen. Meer dan 550 kinderen stonden aan de top van 365 toonaangevende organisaties door heel Nederland. Een inspirerend initiatief van JINC.