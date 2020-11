PKF Wallast eerste accountantskantoor met Great Place To Work-keurmerk

Great Place To Work is een wereldwijde certificering voor bedrijven die goed voor hun medewerkers zorgen. In Nederland heeft maar één accountantskantoor sinds kort dat keurmerk. 7 vragen aan PKF Wallast CEO Stefaan Rodts.

1. Wat houdt de certificering van GPTW in?

‘Ik kom uit de management en strategie advieswereld en daar is Great Place To Work veel bekender dan onder accountants, heb ik gemerkt. Je doet als organisatie twee dingen: je deelt met Great Place To Work je beleid rondom een aantal personeelsthema’s en alle collega’s – in ons geval 235 – krijgen een lijst met 62 vragen voorgelegd. Vragen zijn bijvoorbeeld of collega’s eerlijk worden behandeld, zich gewaardeerd voelen en of hun baan betekenis heeft. Het gemiddelde van alle vragen vormt een ‘trust index’. Bij een voldoende respons en een trust index van 70% of hoger en ben je gecertificeerd. Wij hadden een trust index van 71%, waarbij de hoogst gescoorde vraag met een 97% positieve respons was: “Mensen hier worden eerlijk behandeld, ongeacht etnische herkomst en/of geloofsovertuiging”.’

2. Met een trust index van 71% zit je net boven de certificeringsnorm. Niet iets om stijl van achterover te slaan, toch?

‘Veel bedrijven komen de eerste keer dat ze meedoen niet aan de 70% en sommigen zelfs nooit. Die lat ligt hoger dan je denkt. Wij waren erg blij en aangenaam verrast dat we meteen de eerste keer gecertificeerd zijn. Maar er is ruimte om het nog beter te doen en dat is komende jaren ook zeker ons doel.’

3. Waarom hebben jullie meegedaan?

‘Ik ben op 1 september 2019 gestart als full time bestuurder ‘van buiten’. Als eerste hebben we met alle partners onze missie herijkt. Onze missie was altijd gecentreerd rondom cliënten in de volle breedte met de hoogste kwaliteit te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering. We willen de meest gewaardeerde belastingadviseur/accountant zijn. We staan nu bijvoorbeeld op plek 3 qua NPS (Net Promotor Score) dat jaarlijks wordt gemeten en onze doelstelling is om op plek 1 te komen. We hebben de missie uitgebreid met een tweede component: een excellent kantoor bouwen dat getalenteerde mensen aantrekt en ontwikkelt. Dat betekent dat we de beste werkgever willen worden in onze branche. We zochten naar iets wat dat kon uitdrukken en waaraan een programma gekoppeld kon worden. Great Place to Work biedt een gevalideerde methode die het mogelijk maakt jezelf te vergelijken met anderen maar belangrijker nog veel input geeft om je als organisatie verder te ontwikkelen.’

4. Waarom is PKF volgens jou (en andere collega’s) zo’n leuke plek om te werken?

‘Collega’s waarderen het dat ze authentiek mogen zijn. Daar hebben we de hoogste scores behaald. Bijvoorbeeld 91% zegt: “Ik kan mezelf zijn”. Er wordt snel veel verantwoordelijkheid gegeven en er is de ruimte om je te ontwikkelen en je vak als professional goed uit te oefenen. We hebben een sterk familiegevoel en dat komt terug in de scores.’

5. Dat er geen andere accountantskantoren in de lijst staan, wat zegt dit jou?

‘Dat vind ik moeilijk om te beantwoorden. Ik ben sterk gevormd door McKinsey. Dat bedrijf doet erg veel voor medewerkers en dat vertaalt zich in haar succes. Misschien dat er bij sommige accountantskantoren nog te veel vanuit het financiële resultaat wordt gedacht. Maar ik acht het waarschijnlijker dat Great Place To Work gewoon nog niet zo bekend is in deze branche. Ik zie dat veel concullega’s wel met medewerkerstevredenheid bezig zijn, maar daarbij nog veel redeneren vanuit standaard vragen. Het voordeel van Great Place To Work is dat het een externe organisatie is. Vreemde ogen dwingen. Dit framework zit ook meer op het gevoel, dan op materiële zaken als: heb je goede laptop en smaakt de koffie vers.’

6. Wat wil je verbeteren?

‘Een verandering die we willen bewerkstellingen is om collega’s veel meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. We zien ook verschillen tussen verschillende teams binnen en tussen onze vestigingen . We gaan daar met elkaar over in gesprek, gefaciliteerd door een externe partij. Ongetwijfeld komen daar zaken naar boven over hoe we beter kunnen samenwerken of hoe leidinggevenden een team meer kunnen ondersteunen Uiteindelijk hopen we dat de trustindex hierdoor gaat stijgen. Die is bij ons nu 71, maar er zijn bedrijven met een score van 90. Dat is een mooie ambitie voor ons. ‘

7. Hoe kun je in coronatijden een Great Place To Work te zijn?

‘We hebben aan de vragenlijst een extra vraag toegevoegd: hoe vind je dat we zijn omgegaan met de covid situatie? 85% geeft aan er positief over te zijn. Tijdens de crisis hebben we een hybride vorm van thuis en op kantoor werken ingevoerd. We hebben namelijk collega’s die echt niet thuis kunnen werken, vaak door specifieke omstandigheden. We hebben ook geïnvesteerd in digitaal werken. Iedereen heeft nu een goede laptop en telefoon van de zaak. Daarnaast sturen we collega’s kleine attenties, zoals bijvoorbeeld een fruitmand en een fitness attribuut om bewegingsoefeningen te kunnen doen. Het familiegevoel proberen we te versterken door het organiseren van digitale bijpraat sessies en pub quizzen soms met een bijbehorend thuisborrelpakket. Laatst hadden we het afscheid van iemand die hier al 33 jaar werkte. Normaal zou voor haar een grote borrel en diner worden georganiseerd. Dat was gezien de corona-maatregelen uiteraard niet mogelijk. Daarom hebben we een speurtocht door de stad uitgezet. Op bepaalde plekken stonden drie collega’s met wie zij een kwartiertje op afstand afscheid kon nemen’. Ze heeft het geweldig gevonden.’

PKF Wallast wil de certificering onder meer gebruiken in de externe communicatie. Via Facebook werd dit filmpje verspreid: