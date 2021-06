Veroordeelde controller maakt app tegen gokverslaving

Een Engelse financial controller met 500k gokschulden heeft na acht maanden celstraf een app gelanceerd die gokverslaving moet tegengaan.

Half miljoen schuld

David Bradford (nu 64) liep in 2014 tegen de lamp nadat hij 50.000 pond van zijn werkgever had weggesluisd. De financial controller was er lang in geslaagd zijn gokschulden (500.000 pond) en dubbelleven verborgen te houden. Zijn vrouw dacht dat haar man in de rechtbank moest verschijnen als getuige. Pas toen haar man tot acht maanden celstraf werd veroordeeld, begreep ze hoe de vork in de steel zat.

430.000 gokverslaafden

Aan oudste zoon Adam (‘ik wist niet van de gokverslaving, ik dacht dat mijn alleen een beetje slordig met geld was’) de taak zijn vaders web van leugens te ontwarren. De financiële expert, die 70k per jaar verdiende, had geld van zijn werkgever gestolen, schulden bij banken en credit card maatschappijen gemaakt en een tweede hypotheek op zijn huis genomen. Na zijn vrijlating richtte Bradford met zijn zoon de Safer Online Gambling Group op. Er zijn naar schatting 430,000 gokverslaafden in Engeland.

App

Onlangs lanceerden beiden de BetProtect app. Hiermee willen vader en zoon gokverslaafden helpen hun verslaving de baas te worden. De app waarschuwt onder andere als gebruikers te lang op goksites zitten en met tips om hulp te zoeken. Ook gokbedrijven kunnen de app inzetten. Hoewel de controller zijn baan uiteraard kwijt is, is het een non-profit app. Zoon Adam heeft een goedbetaalde baan als marketing consultant in onder meer Dubai.

Zie ook www.betprotect.co.uk