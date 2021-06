In Nederland minder faillissementen na corona dan in veel EU-landen

Het aantal faillissementen ligt in ons land op een historisch laag niveau. Sinds de coronacrisis nam dit aantal elk kwartaal af, terwijl binnen de Europese Unie juist een tegengestelde ontwikkeling gaande is. In het tweede kwartaal van 2020 daalde het aantal faillissementen daar nog, om vervolgens meerdere kwartalen op rij te stijgen. Dat meldt het CBS.

Overheidssteun van invloed

Het aantal faillissementen binnen de EU was in 2020 net als in Nederland lager dan in 2015. Vanaf het derde kwartaal 2017 tot halverwege 2019 lieten de Nederlandse faillissementen een licht stijgende trend zien, rond 60 procent van het aantal in 2015. Het aantal faillissementen binnen de EU was vanaf eind 2016 enkele jaren stabiel op ongeveer 80 procent van het niveau van 2015. Hierop volgde begin 2020 een daling die doorzette tot in het tweede kwartaal. Daarna steeg het aantal faillissementen binnen de EU, terwijl het aantal in Nederland fors daalde. Dit kan niet los worden gezien van de overheidssteun in verband met corona voor Nederlandse bedrijven, meldt het CBS. Niet binnen alle EU-landen werd in dezelfde mate steun verleend en ook het palet aan ingezette steunmaatregelen verschilde per land.

Meer faillissementen

Bij slechts drie EU-landen die data leverden was het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2021 hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Roemenië was de toename met 150 procent het sterkst en ook in Spanje is het aantal faillissementen meer dan verdubbeld. In België, Frankrijk en Duitsland was het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2021 juist lager dan in het eerste kwartaal 2020. De daling van het aantal faillissementen in ons land was relatief sterker.