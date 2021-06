Accountantskantoren zakken weg in jaarlijkse MT500

In de MT500 van bedrijven met de beste reputatie staan dit jaar elf accountantskantoren. Nieuwkomer is Accon avm. Deloitte heeft net als vorig jaar de beste reputatie maar onttrekt zich niet aan de trend dat accountantskantoren steeds verder wegzakken.

Elk jaar vraagt Management Team duizenden ondernemers, managers en bestuurders naar de reputatie van de concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie. Respondenten wordt gevraagd hun top 3 van meest bewonderde bedrijven aan te wijzen. Deze top 3 beoordelen zij vervolgens nog op vijf aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Die laatste werd dit jaar voor het eerst opgenomen. De groslijst bestond uit 858 bedrijven.

Slechts twee stijgers

Er staan elf accountantskantoren in de top 500. Naast de Big Four zijn dat BDO, Baker Tilly, Mazars, Alfa Accountants & Adviseurs, Flynth, De Jong en Laan en nieuwkomer Accon avm. Het hoogst genoteerde kantoor is Deloitte op plek 54. Dat betekent echter wel dat het accountants- en adviesbureau flink is gedaald. Vorig jaar stond Deloitte op plek 14, in 2019 nog op 9. Slechts twee accountantskantoren hebben in het afgelopen jaar hun reputatie weten te verbeteren: Baker Tilly klimt van plek 208 naar plek 158, en Alfa Accountants en Adviseurs maakt zelfs een reuzensprong van 364 naar plek 201.

Mazars hekkensluiter

Alle Big4-kantoren moeten genoegen nemen met een flink lagere klassering. Vooral de nummer 2 van vorig jaar, EY, daalt flink: van 85 naar 169 en is in reputatie slechts het vijfde kantoor van Nederland. EY moet de tweede plek onder de accountantskantoren afstaan aan BDO (133, vorig jaar 120). KPMG, in 2020 op plek 5, is nu gezakt naar plek 7 (plek 226), nog onder Alfa Accountants & Adviseurs. Mazars (plek 476) moet zijn best doen om volgend jaar niet uit de top 500 te vallen.

2021 2020 2019 1. Deloitte (1) 54 23 14 2. BDO (4) 133 120 190 3. PWC (3) 146 93 96 4. Baker Tilly (6) 158 208 249 5. EY (2) 169 85 114 6. Alfa Accountants & Adviseurs (10) 201 364 374 7. KPMG (5) 226 125 109 8. Flynth Accountants & Adviseurs (7) 327 311 289 9. Accon avm (nieuw) 376 – – 10. De Jong en Laan (8) 396 345 324 11. Mazars (9) 476 356 329