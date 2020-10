Deloitte beste reputatie, wel gezakt

In de MT500 van bedrijven met de beste reputatie staan ook dit jaar tien accountantskantoren. Deloitte heeft net als vorig jaar de beste reputatie maar raakt zijn plek in de top-15 kwijt. Van de grote kantoren ontbreekt alleen Accon avm.

4662 respondenten

Elk jaar vraagt Management Team duizenden ondernemers, managers en bestuurders naar de reputatie van de concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie. Respondenten wordt gevraagd hun top 3 van meest bewonderde bedrijven aan te wijzen. Deze top 3 beoordelen zij vervolgens nog op vijf aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Die laatste werd dit jaar voor het eerst opgenomen. De groslijst bestond uit 851 bedrijven. De ranking werd gebaseerd op de beoordelingen van 4.662 respondenten.

EY sterkste stijger

Net als vorig jaar is Deloitte het accountantskantoor met de beste reputatie. We vinden de firma terug op plek 23. Dat is negen plaatsen lager dan vorig jaar. Tweede is de sterke stijger EY (85, -29) die de top 100 binnenkomt en van plek is verwisseld met PWC (93, -3). KPMG, vorig jaar nog het derde accountantskantoor in reputatie, moet nu zelfs BDO voor laten gaan. BDO maakte een enorme sprong (van plek 190 naar 120) en is daarmee, overigens net als in 2019, het hoogst genoteerde ‘Next 5’ kantoor.

Accon avm

De afstand met de andere accountantskantoren van ongeveer van gelijke omvang is flink vergroot. Baker Tilly (208, -41) staat nog het dichtstbij, maar Flynth, De Jong & Laan, Mazars en Alfa volgen op zeer respectabele afstand. Van die groep wist alleen Alfa zijn positie iets te verbeteren. Opvallendste afwezige in de lijst is Accon avm. In de top 30 van Accountancy Vanmorgen staat dit kantoor op plek 9, vóór Alfa en De Jong & Laan die (net als vorige jaar) wél in de MT500 zijn opgenomen.

4 categorieën

Deloitte is het enige kantoor dat in alle vier vermelde categorieën de maximale score van 5 sterren haalt. EY scoort alleen op ‘klantgerichtheid’ één ster minder. De Jong & Laan heeft werk aan de winkel waar het haar klantgerichte reputatie betreft: het kantoor haalt hier een score van 1 uit 5. Baker Tilly zou zich meer op ‘werkgeverschap’ moeten richten. Als enige accountantskantoor scoort het kantoor hier minder dan 4 of 5 sterren. BDO haalt in deze categorie de maximale score en troeft onder meer PWC af.

2020 2019 Deloitte 23 14 +9 2. EY 85 114 -29 3. PWC 93 96 -3 4. BDO 120 190 -70 5. KPMG 125 109 +14 6. Baker Tilly 208 249 -41 7. Flynth Accountants & Adviseurs 311 289 +22 8. De Jong en Laan 345 324 +21 9. Mazars 356 329 +27 10.Alfa Accountants & Adviseurs 364 374 -10

Per categorie