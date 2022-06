Reputatie accountantskantoren verder onderuit in MT500

Opnieuw zijn accountantskantoren gezakt op de jaarlijkse MT500 lijst van organisaties met de beste reputatie. Vooral de Big4 mag zich zorgen maken. Deloitte, vorig jaar nog het kantoor met de beste reputatie, duikelt van plek 54 naar 194.

Precies 10 accountantskantoren hebben de MT500 gehaald. Accon avm, in 2021 nog een verrassende nieuwkomer, is na de overname door Flynth uiteraard uit de lijst verdwenen. Vooral de val van Deloitte is zichtbaar. Na plek 14 in 2019 en 54 in 2021 (de hoogste notering voor een accountantskantoor dat jaar) vinden we het kantoor nu terug op plek 194. Deloitte moet qua reputatie nu Baker Tilly (112) en Alfa Accountants & Adviseurs (143) voor laten gaan. De andere Big 4-kantoren zijn middenmoters. EY (255) staat 86 plekken lager en PWC (269) moet 123 plekken prijsgeven. Alleen KPMG (211) weet zich te handhaven en staat 15 plekken hoger dan vorig jaar.

Baker Tilly de beste

Baker Tilly is nu het accountantskantoor met de beste reputatie. Al jaren boekt deze organisatie (in 2021 nog de nummer 4) progressie. Ook vermeldenswaardig is de opmars van Alfa Accountants & Adviseurs. In 2019 was het kantoor nog de hekkensluiter in reputatie van accountantskantoren. Nu staan de Wageningse rekenmeesters op plek 2. Vorig jaar was BDO nog de een na beste, maar dit kantoor zakt naar plek 5.

Alfa Accountants

Baker Tilly dankt zijn hoge notering vooral aan duurzaam ondernemerschap. Als enige accountantskantoor behaalt het hier een score van 4 uit 5. De rest scoort 3 uit 5, terwijl Mazars en De Jong & Laan met 2 uit 5 achterop raken. Beide kantoren doen het ook op klantgerichtheid minder dan de andere accountantskantoren. Alfa Accountants & Adviseurs onderscheidt zich vooral als goed werkgever. Als enige accountantskantoor behaalt Alfa een score van 4 uit 5. De rest haalt 3 uit 5. Alleen Mazars doet het met 2 uit 5 minder goed.

Over MT500

Elk jaar vraagt Management Team duizenden ondernemers, managers en bestuurders naar de reputatie van de concurrentie in de markt. Met als resultaat de MT500, de lijst van de 500 bedrijven met de beste reputatie. Respondenten wordt gevraagd hun top 3 van meest bewonderde bedrijven aan te wijzen. Deze top 3 beoordelen zij vervolgens nog op vijf aspecten: klantgerichtheid, productleiderschap en de kwaliteit van de uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaamheid. Die laatste werd dit jaar voor de derde keer opgenomen.