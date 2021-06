Hermans & Partners neemt Crützen & Co over

Hermans & Partners (120 medewerkers) neemt per 1 juli Crützen & Co Belastingadviseurs uit Breda over.

Crützen & Co is in 1988 opgericht door Harry Crützen en is actief op het terrein van belastingadvies en accountancy. ‘Aangezien de heer Crützen te kennen heeft gegeven in zijn werkzaamheden meer de samenwerking te wensen, zijn we tot deze overname gekomen’ licht Hermans & Partners toe. ‘Wij zijn blij met de overname van dit gerenommeerde

kantoor en de uitbreiding van ons servicegebied, op een schitterende locatie aan de Ulvenhoutselaan 79 in Breda.’ Hermans & Partners heeft al vestigingen in Mijnsheerenland, Gorinchem, Bergen op Zoom en Rotterdam. Eerder werden onder meer Jongerden Advies en Administraties in Putten en accountantskantoor Kok uit Oud-Beijerland overgenomen.