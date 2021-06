Diana Clement nieuwe voorzitter SRA

De Algemene Ledenvergadering van SRA heeft dinsdagochtend ingestemd met de voordracht en benoeming van Diana Clement AA RA tot bestuursvoorzitter.

Clement is sinds 2011 actief binnen de vereniging, als bestuurslid/adviseur en in andere functies. Daarnaast heeft zij zich jarenlang actief ingezet voor en binnen het accountantsberoep: onder meer als bestuurslid, vicevoorzitter en voorzitter van de NOvAA ten tijde van de fusie met het NIVRA, als vicevoorzitter van de NBA, en als lid van de Werkgroep toekomst accountantsberoep die in september 2014 het rapport ‘In het Publiek belang’ publiceerde. Clement is partner en lid van het dagelijkse bestuur bij BORRIE, een klein middelgroot accountantskantoor.

Jan Zweekhorst

Diana Clement fungeerde vanaf februari al als waarnemend voorzitter vanwege het plotselinge overlijden van Jan Zweekhorst. Ter nagedachtenis aan hem werd een moment van stilte gehouden. De nieuwe bestuursvoorzitter maakte tijdens de vergadering bekend dat SRA een jaarlijkse prijs wil instellen die de naam van Jan Zweekhorst zal dragen. De prijs wordt in het teken gesteld van een bijzondere prestatie, geleverd door een SRA-kantoor of daarbuiten. Op deze manier houden we het onafgemaakte werk en de drive van Jan binnen de vereniging in ere, meldt SRA.

Fiscale versterking

Naast Diana Clement werd drs. Edwin de Witte door het SRA-bestuur voorgedragen voor de vacature van algemeen bestuurslid met fiscale achtergrond. De Witte is partner bij KroeseWevers en zet zich binnen SRA in als docent en voorzitter van de Commissie Fiscale Kwaliteit. Ook is hij betrokken bij het Platform Horizontaal Toezicht. De Witte: “De afgelopen jaren heeft Jan Zweekhorst het fiscale domein binnen en buiten SRA gezicht gegeven en op de kaart gezet. Mijn doel is om dit verder uit te bouwen, het SRA-geluid en de belangen van onze leden in de diverse fiscale gremia te laten horen. Daarnaast wil ik samen met de vele belastingadviseurs binnen de club verder bouwen aan de kwaliteit van de fiscale werkzaamheden bij de kantoren en de wijze waarop wat dit als SRA kunnen faciliteren. Uiteraard zal hierbij ook de doorontwikkeling van horizontaal toezicht een belangrijke rol spelen.”

Het SRA-bestuur bestaat nu uit de volgende leden: Diana Clement (bestuursvoorzitter), Roland Ogink (vicevoorzitter), Stephen Seijkens (penningmeester), Harry Marissen (secretaris), Paul Dinkgreve (bestuurslid), Edwin de Witte (bestuurslid).