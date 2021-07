Fiod doet doorzoekingen in Boxmeer wegens btw-fraude

De Fiod heeft donderdag in Boxmeer en Beugen doorzoekingen verricht in verband met btw-fraude. Daarmee zou zo’n 400.000 euro gemoeid zijn.

Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie. Er zijn geen verdachten aangehouden. Wel zijn op drie bedrijfsadressen getuigen verhoord en is bewijsmateriaal gevorderd. De actie is onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek naar onjuiste aangiften omzetbelasting van april 2018 tot begin 2020. De Belastingdienst was een boekenonderzoek gestart en had daarbij geconstateerd dat de aangegeven omzet afweek van de aangeleverde financiële administratie. ‘Het vermoedelijke nadeel voor de Belastingdienst is circa € 400.000’, aldus de opsporingsdienst.