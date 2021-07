Watersnood: extra mogelijkheid aanvragen voorschot GLB-subsidies

Vanwege de overstromingen in het zuiden van het land krijgen agrariërs een extra mogelijkheid om het voorschot op subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aan te vragen. Ook als zij niet in het getroffen gebied wonen.

Dat heeft het demissionaire kabinet besloten. Voorschotten kunnen dus door alle agrariërs worden aangevraagd. Dat kan van 4 augustus tot en met 24 augustus. Voorwaarde is wel dat de aanvrager ook de basis- en vergroeningsbetaling heeft aangevraagd in de Gecombineerde opgave. ‘In september 2021 krijgt u dan het voorschot uitbetaald’, aldus RVO.nl. Aanvragen kan op deze website.

Ook NOW, TVL, Wts van toepassing

Eerder werd al bekend dat voor ondernemers die door de overstromingen getroffen zijn ook de NOW- en TVL-regelingen openstaan. Daarnaast werkt het kabinet aan de invulling van de vergoeding volgens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Tot slot is ook de Regeling onwerkbaar weer van toepassing, mits daar cao-afspraken over zijn gemaakt. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer. Daarvoor is haast geboden, want werkgevers kunnen tot en met maandag 2 augustus aanspraak maken op de regeling. ‘Let op, als u NOW aanvraagt en ook andere schadecompensatie ontvangt, dan kan dit consequenties hebben bij latere verrekening. Informeer hiernaar bij uw aanvraag’, waarschuwt de overheid.