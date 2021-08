Accountant uit Hengelo in opspraak wegens dubbelrol bij failliet zorgbureau

Het rommelt in Twente: na het Almelose Bordan is nu ook Pauw Accountants uit Hengelo in opspraak geraakt in verband met een faillissement. In dit geval draait het om het failliete zorgbureau Alera.

Het bedrijf bood thuiszorg en boekte in 2018 meer dan € 1,1 miljoen omzet en € 139.000 winst, zo meldt curator Philippe Schol in het derde openbaar verslag. Schol is overigens de tweede curator; hij verving in april de aanvankelijk benoemde curator Gorter. In 2019 steeg de omzet verder tot € 1,3 miljoen, maar sloeg de winst om in een verlies van ruim € 35.000. In 2020 ging het mis; in december is faillissement uitgesproken. Bestuurder Hans Bos geeft de coronacrisis de schuld: cliënten zouden uit angst alleen nog maar verzorgd willen worden door thuiswonende familieleden. Daarnaast hebben wijkverpleegkundigen steken laten vallen, waardoor een groot deel van de geleverde zorg niet door verzekeraars is uitbetaald.

Miljoen aan vorderingen

Er zijn bovendien drie verzekeraars die nog een rekening hebben liggen bij Alera, voor in totaal bijna € 1 miljoen aan terug te vorderen betalingen. ‘Uit de door de verzekeraars aangeleverde documentatie komt een beeld naar voren dat (het bestuur van) Alerazorg structureel zorg aanbod welke niet voldeed aan de (diverse) vereisten gesteld door de verzekeraars. Bijvoorbeeld de door AleraZorg gedeclareerde zorg wordt niet gerechtvaardigd door de indicatiestellingen en de door de verzekeraars uitgeoefende nacontrole’, schrijft curator Schol. De verzekeraars trekken de kennis van de ingezette verpleging in twijfel.

Faillissementsaanvraag liet maanden op zich wachten

Schol stelt ook vast dat het bedrijf al eind september is opgeheven: de vier arbeidsovereenkomsten zijn toen beëindigd en opdrachten zijn niet meer uitgevoerd. Tegenover medewerkers is verteld dat Alera ermee stopte, maar pas tweeëneenhalve maand later volgde op eigen aanvraag faillissement. ‘De reden voor de voornoemde vertraging is de curator niet bekend en kan onderdeel zijn van de oorzaak van het faillissement.’ Maar Bos en medebestuurder blijken nog niet mededeelzaam: ‘In het kader van de oorzaak van het faillissement voldoet het bestuur nog steeds niet aan de op haar rustende informatieplicht in het kader van het inventariseren van de oorzaak van het faillissement en de claims van de verzekeraars dienaangaande. De curator overweegt dienaangaande verdere maatregelen.’

Pauliana

Zeker is al wel dat er van faillissementsfraude sprake is: ‘Voorts heeft het bestuur van failliet, kort voor het aanvragen van het faillissement en nadat is besloten de onderneming van failliet te staken, een deel van de inventaris verkocht aan derden. Paulianeus handelen is hieromtrent geconstateerd.’ De curator moet ook nog in de slag met zorgontvangers: er staat nog een kleine ton aan facturen open, maar diverse debiteuren betwisten dat er zorg geleverd is.

Continuïteitsparagraaf

Schol neemt ook de accountant op de korrel: die heeft eind september de jaarrekening over 2019 opgesteld. Daarin staat dat de continuïteit van de onderneming van Alerazorg door de coronacrisis niet in gevaar zal komen. ‘Deze mededeling staat haaks op de door het bestuur opgegeven oorzaak van het faillissement.’ Ook is de uitlating niet te rijmen met het staken van de onderneming in september 2020 en het beëindigen van de arbeidsverhoudingen met het personeel. ‘De curator heeft vastgesteld dat de onderneming van failliet feitelijk is gestaakt in september 2020 doch ondanks dat feit is bij de waardering van de activa uitgegaan van de continuïteitsfictie. Het bestuur van failliet is omtrent het voorgaande verzocht nadere inlichtingen te verstrekken.’ Verder is de debiteurenadministratie ondeugdelijk; dat kan volgens de curator te maken hebben met de samenwerking met een ander thuiszorgbureau.

Accountant was ook levenspartner

Hoofdelijke aansprakelijkheid dreigt voor de Alera-bestuurders: de jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn niet tijdig gedeponeerd. In de derde verslagperiode heeft Schol de vinger wat meer achter de materie gekregen: de accountant blijkt een dubbelrol te spelen. ‘De curator stelt vast dat de levenspartner van het bestuur tevens de boekhouder en opsteller van het jaarverslag 2019 is van failliet.’ Die levenspartner van het bestuur is (middellijk) eigenaar van het bedrijvenverzamelgebouw in Hengelo waar ook het boekhoudkantoor van de levenspartner gevestigd. Dat blijkt Pauw Accountants te zijn, van eigenaar en RA Wyneke Pauw. En er zitten meer bekenden op het adres, zoals Thuiszorg Ararat, het bureau waarmee werd samengewerkt. ‘Gezien de naar mening van de curator ondeugdelijke debiteurenadministratie en de kennelijke verwevenheid van failliet met de voornoemde partijen, zal de curator nader onderzoek verrichten naar de rol van de voornoemde partijen aangaande het faillissement van AleraZorg.’

De curator vindt dat des te meer nodig nu Alera vorig jaar tweemaal NOW-steun ontving ten bedrage van in totaal bijna € 80.000. ‘De curator is vooralsnog van mening dat het bestuur van failliet onbehoorlijk heeft gehandeld door enerzijds geen deugdelijke (debiteuren)administratie voorhanden te hebben en anderzijds op het moment van het staken van de onderneming door middel van de te laat ingediende jaarrekening 2019 de schijn te wekken dat er sprake zou zijn van continuïteitperspectief terwijl dit objectief gezien niet is vastgesteld. Het bestuur van failliet kan niet met een deugdelijk gemotiveerde verklaring toelichten waarom enerzijds het jaarverslag 2019, opgesteld op 29 september 2020, uitging van continuïteit terwijl op 30 september 2020 de onderneming van failliet feitelijk werd gestaakt met het ontslag van de werknemers.’

Ook bij ander zorgfaillissement betrokken

Dagblad Tubantia weet te melden dat samenwerkingspartner Ararat overigens veel betere bedrijfsresultaten boekte dan Alera, met in 2019 een winst van € 173.000 op een omzet van € 445.000. Terwijl Alera in dat jaar met een verlies wel ruim € 52.000 dividend uitkeerde. Bij Ararat en het gelieerde bureau Gouden Zorg werd het met de zorgindicaties volgens medewerkers niet zo nauw genomen: de eigenaar – niet opgeleid in de zorg – stelde de indicaties. Tubantia legt ook een link met een ander plaatselijk zorgfaillissement: dat van Olcea, waar inmiddels sprake is van strafrechtelijke vervolging wegens faillissementsfraude. Ook daar duikt Pauw op als accountant. De krant sprake voormalig lid van de raad van toezicht van Alera Tommy Kiens, die geen onregematigheden verwacht: ‘Ik kan me dat niet voorstellen. Mevrouw Pauw is registeraccountant, dat is niet zomaar een boekhouder. Wij zijn er als toezichthouders altijd van uitgegaan dat zij de gang van zaken goed controleerde. Dat ze toevallig ook de partner is van de bestuurder moet daarin geen bezwaar zijn. En eerlijk gezegd: als er heel gekke dingen waren gebeurd hadden wij dat vast wel gezien.’

Goede controle of niet, Pauw Accountants stond in 2017 op een lijst van 30 kantoren die volgens de NBA niet rapporteerden over de voortgang in het kader van de toenmalige maatregelen ‘In het publiek belang’.