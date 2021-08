KvK ziet veel starters in bouw en horeca

Het aantal startende bedrijven is na een periode van toename in juli met slechts 1% gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2020, meldt de Kamer van Koophandel. In bouw en horeca neemt het aantal starters wel flink toe. Het totaal aantal Nederlandse bedrijven per 1 augustus 2021 is 2.154.962. Er zijn per saldo in de afgelopen maand 11.143 bedrijven bij gekomen.

Beperkte stijging

De beperkte stijging van het aantal starters betekent een voorlopig einde aan een reeks stijgingen over de voorgaande vier maanden. Deze relatieve stijgingen in 2021 hangen voor een groot deel samen met een lager aantal starters gedurende de eerste coronacrisis, in dezelfde maanden een jaar eerder. De trend van een verhoogd aantal starters ten opzichte van het voorgaande jaar liep vanaf maart 2021.

Veel starters in bouw en horeca

Het aantal starters in de sector Bouw is gegroeid met bijna een vijfde (18%) ten opzichte van juli 2020. Ook in de horeca neemt het aantal starters toe, met 13% ten opzichte van juli 2020. Vooral de stijging bij kantines en catering is opvallend, daar is de stijging maar liefst 46% (438 nieuwe registraties in het Handelsregister, in juli 2020 waren dat er 300).

Faillissementen blijven laag

Het aantal faillissementen is onveranderd laag. De reeks over de afgelopen drie maanden, vergeleken met telkens dezelfde maand in 2020, is -41% (mei), -34% (juni) en -44 % (juli). Vermoedelijk spelen hier nog steeds de coronamaatregelen een rol van betekenis.

KVK Trendrapport juli 2021