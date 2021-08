Maximale taakstraf voor accountant die bijna 85.000 euro van golfclub verduisterde

De politierechter in Utrecht heeft de 58-jarige accountant T.S. dinsdag veroordeeld tot de maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De destijds in Amersfoort wonende man lichtte golfclub De Hoge Kleij in Leusden jarenlang op met valse facturen en wist zo bijna 85.000 euro te verduisteren, melden het AD en regionale media.

S. verzorgde namens een accountantskantoor vanaf 2017 de boekhouding van de golfclub. Na een mislukt zakelijk avontuur in het buitenland nam de schuldbewuste accountant* na een maand of tien naar eigen zeggen ‘de verkeerde afslag’. Om zijn schulden af te lossen maakte hij steeds vaker geld van de vereniging over.

Valse facturen

De verduistering wist hij op een uiterst simpele manier te verdoezelen. Door valse facturen tussen de stapels door de bestuursleden te ondertekenen stukken te stoppen verkreeg hij telkens de benodigde tweede handtekening. Het gemak waarmee hij de fraude kon plegen maakte volgens de accountant dat hij er veel langer mee door ging dan aanvankelijke gepland. De kans om zijn fout nog goed te kunnen maken werd daarmee steeds kleiner.

Fraude komt uit

Uiteindelijk krijgt het bestuur van de golfclub alsnog een vermoeden dat er iets niet goed zit, waarna S. de verduistering gedeeltelijk bekend. Zijn opdrachtgever treft een regeling met de vereniging, die daarmee gecompenseerd wordt voor de verliezen. T. op zijn beurt moet zijn oud-werkgever in fases terugbetalen.

Taakstraf

Deze week moest de inmiddels in Putten wonende S. zich dus ook strafrechtelijk verantwoorden voor zijn daden. De rechter vindt een taakstraf van de maximale lengte in combinatie met twee maanden voorwaardelijke celstraf gepast. “Ik wil schoon schip maken en verder gaan met mijn leven”, zei S. deze week op de zitting. “Dit proces en deze straf, die horen daar bij.”

*In de mediaberichtgeving wordt zowel over boekhouder als over accountant gesproken.

Bron: AD