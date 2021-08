Aantal bezwaren tegen TVL-beslissing groeit tot ruim 12.000

Tot nu toe is ruim 12.000 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL-steun, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bezwaar maken heeft zin, want ruim de helft van de bezwaren wordt gegrond verklaard.

Ondernemers kunnen tegen elk TVL-besluit van de RVO bezwaar aantekenen, als ze het bijvoorbeeld niet eens zijn met een afwijzing of de hoogte van de definitieve subsidie. Op een totaal van 355.765 TVL-besluiten is nu 12.143 keer bezwaar gemaakt. Hiervan zijn er 4.939 afgehandeld en nog 7.204 in behandeling. 53% van de afgehandelde bezwaren is gegrond verklaard. Ruim 240 mensen hebben hun bezwaarschrift ingetrokken. De RVO heeft extra mensen ingezet om bezwaren op tijd te kunnen afhandelen. Ook in de vakantieperiode zijn ondernemers bezwaar blijven maken: vergeleken met twee weken terug is het aantal bezwaren met zo’n duizend toegenomen. In die periode wist de RVO 314 bezwaren af te handelen.

Reactie kan langer uitblijven

Bij TVL-verlening voor de periode juni-september is 96% van de bezwaren afgehandeld. ‘Helaas heeft het inboeken van de bezwaren vertraging opgelopen. Het kan daarom langer duren voordat de bezwaarmaker een reactie krijgt.’