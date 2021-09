Aantal starters neemt af

In augustus waren er relatief weinig starters in het Nederlandse bedrijfsleven, concludeert de Kamer van Koophandel (KVK). Vooral in de landbouw en de groothandel is er weinig animo een bedrijf te beginnen.

Er werden in totaal 17.258 bedrijven opgericht, 5% minder dan een jaar eerder. In juni en juli noteerde KVK maandelijks nog meer dan 20.000 starters. ‘Anderzijds was ook het aantal stoppers in augustus erg laag, namelijk 7.996. In juni en juli lag het aantal stoppers nog rond de 9.000. Deze cijfers zijn in lijn met die van vorig jaar.’ Er gingen 29% minder bedrijven failliet: slechts 99 ondernemingen gingen op de fles. Per saldo kwam het aantal bedrijven eind augustus uit op 2.164.181, een nettostijging van 9.219 ten opzichte van augustus 2021.

Voortdurende steun

Hoogleraar Bedrijfseconomie aan de Radboud Universiteit Joris Knoben verklaart het lage aantal faillissementen en stoppers door de aanhoudende steunmaatregelen vanuit de overheid. ‘Als die, zoals gepland, per 1 oktober 2021 worden stopgezet is de verwachting dat er weer meer bedrijven zullen (moeten) stoppen. Het lage aantal starters is, naast het seizoenseffect, ook te verklaren vanuit de aantrekkende arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures en in diverse sectoren stijgen de lonen. In loondienst gaan wordt daarmee een aantrekkelijk alternatief voor het starten van een bedrijf.’

Leveringsproblemen

Vooral in de land- en tuinbouw daalt het aantal starters (-14%) en in de groothandel waren er 25% minder nieuwe bedrijven, met name bij de non-food consumentenartikelen. Knoben: ‘Het starten van een bedrijf in deze sector is momenteel relatief lastig. Door productie- en leveringsproblemen is het moeilijk om aan voorraad te komen die (nieuwe) groothandels nodig hebben. Diverse subsectoren worden bijvoorbeeld geraakt door een tekort aan computerchips en andere coronagerelateerde problemen in wereldwijde toeleveringsketens.’