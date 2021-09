CURIEUS | ‘ABBA stond voor aap dankzij accountant’

De comeback van de Zweedse popgroep ABBA brengt nieuwe feiten aan het licht. De band schaamde zich in het verleden voor de kleding die op het podium werd gedragen, maar deed dit op last van de accountant die fiscaal voordeel zag.

Bonte uitdossingen

Glimmende hotpants, uitgerekte tuinbroeken, uitbundige prints en platformhakken. ABBA viel in de jaren zeventig niet alleen op door zijn aanstekelijke muziek, maar ook door de extravagante kleding waarin Agneta, Benny, Björn en Anni-Frid optraden. Die bonte uitdossingen waren zeker niet de keuze van de artiesten zelf. ‘Eerlijk gezegd stonden we natuurlijk voor aap in die kleren. Geen enkele artiest was slechter gekleed dan wij destijds,’ zei Björn Ulvaeus een paar geleden.

Kronofogden

Zoveel jaar na dato is eindelijk de schuldige van de textiele wansmaak bekend. Het was de accountant van de supergroep. Zweedse wetten maakten het mogelijk dat kleding die in alle redelijkheid nooit op straat kon worden gedragen, bij de fiscus als aftrekpost mocht worden opgevoerd. Alleen kleding waarin een normaal mens nog niet dood gevonden wil worden, accepteerde de Zweedse belastingdienst (‘kronofogden’) als bedrijfskleding die voor aftrek in aanmerking kwam. Door vrijwillig voor aap te staan wisten de ABBA-leden hun aanslag dus te verlagen.

102% belasting

Dat was minder vergezocht dan het lijkt, in een land waar de belastingdruk tot meer dan 100% kon oplopen. Met dat laatste werd schrijfster Astrid Lindgren (‘Pippi Langkous’) geconfronteerd. Door een stapeling van belastingen werd zij in 1976 aangeslagen voor 102% van haar inkomen in dat jaar. Toen zij hiertegen bezwaar maakte middels een ingezonden brief in de krant, reageerde de Zweedse Wopke Hoekstra van toen: ‘Astrid Lindgren schrijft mooie boeken, maar kan niet rekenen.’ Er ontstond een fel maatschappelijk debat over de hoge Zweedse belastingen, wat ertoe leidde dat de sociaal-democraten in 1976 voor het eerst in 40 jaar de verkiezingen verloren. Desondanks bleef Lindgren (1907-2002) de partij haar hele leven trouw.

2 miljard

De textiele sluiproute van ABBA kon overigens niet voorkomen dat Benny (de man met baard) later alsnog met de Zweedse fiscus in aanvaring kwam. Hij werd ervan beschuldigd 85 miljoen kronen (9,6 miljoen euro) ten onrechte niet te hebben afgedragen tussen 1999 en 2005, maar ging met succes in beroep. Volgens Forbes verdiende ABBA meer dan 2 miljard dollar in de elf jaar dat de band actief was (1972-1983).