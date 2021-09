Flynth betrekt volgend jaar nieuw hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van Flynth gaat in mei 2022 verkassen naar de bovenste verdieping van het energiezuinige kantoorgebouw Rijnpoort aan de Groningensingel 1 in Arnhem.

Nu staat het hoofdkantoor nog op bedrijventerrein IJsseloord II, eveneens in Arnhem. Maar de coronatijd heeft ook bij Flynth gezorgd voor een nieuwe visie op werkplekinrichting. De 1.600 medewerkers in de 50 locaties werkten al snel thuis. ‘We zijn trots op onze medewerkers, die het thuiswerken snel hebben omarmd tijdens de pittige coronaperiode. Straks wordt thuiswerken bij ons afgewisseld met samenwerken op kantoor. Die ruimte en flexibiliteit willen we onze medewerkers bieden. Bovendien kunnen we op deze manier de kantooromgeving bij Flynth duurzaam inrichten. Want we werken volledig digitaal en gebruiken minder vierkante meters. Ook verkorten we onze reistijd en maken we minder kilometers’, zegt bestuursvoorzitter Bas Hidding. ‘Deze moderne locatie met centrale ligging in Arnhem geeft Flynth de ruimte voor ontmoetingen tussen onze medewerkers en klanten. Hier staat flexibel werken in een duurzame omgeving centraal.’ De locatie is met auto, OV en de fiets goed bereikbaar, onder meer via de snelfietsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Flynth huurt de nieuwe ruimte van Fazantenhof Kantoren, onderdeel van Rijsterborgh Vastgoed.