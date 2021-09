Vaststellingsaanvraag NOW-1 en terugbetalen loonsteun: hoe zit het?

Minister Hoekstra gaat in op berichten waarin wordt gemeld dat bedrijven ruim €4 miljard euro aan loonsteun terugbetalen. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de NOW-1? De minister gaat er in zijn beantwoording uitgebreid op in.



Een werkgever kan op verzoek 14 weken extra de tijd krijgen om een accountantsverklaring op te sturen. Dit wordt in de NOW-regelingen ook mogelijk gemaakt voor een derdenverklaring. De werkgever moet voor dan wel uiterlijk op 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag voor de NOW-1 hebben ingediend bij UWV.

NOW terugbetalen

Bedrijven die achteraf toch meer omzet hebben gedraaid dan vooraf was ingeschat en hierdoor een te hoog voorschot hebben ontvangen, moeten het teveel ontvangen bedrag terug te betalen. Hetzelfde geldt voor de werkgevers die hun totale loonsom niet op peil hebben gehouden.

Het vaststellingsproces van de NOW loopt nog, waardoor het nog onduidelijk is hoeveel NOW-steun er uiteindelijk wordt uitgekeerd. Daarmee kan er ook nog niet gezegd worden dat het gaat om zeven op de tien bedrijven voor een totaal aan € 4,2 miljard, aldus de minister.

Representatief beeld?

Voor de NOW-1 hebben nu circa 64 duizend bedrijven een vaststellingsaanvraag ingediend. Van circa 76 duizend bedrijven heeft UWV deze nog niet binnen. Gezien de grote variëteit in bedrijven en in de subsidiebedragen is het niet goed te duiden of het huidige beeld van de definitieve vaststellingen een representatief beeld geeft. Zodra er meer vaststellingen hebben plaatsgevonden kan een beter beeld gegeven worden over de terugbetalingen en de nabetalingen.

Terugvorderingen

Van de vaststellingen die tot nu toe zijn gedaan, komt ongeveer 80 procent van de terugvorderingen van de NOW-1, doordat er een betere omzet is gedraaid dan vooraf was ingeschat. 71 procent van het totale terugvorderingsbedrag in de NOW-1 tot nu toe komt voort uit het feit dat de omzetdrempel van 20 procent niet is gehaald. Voor de NOW 2 gaat het tot nu toe zelfs om 94 procent van het totale terugvorderingsbedrag.

Aangezien de NOW een tegemoetkoming is in de loonkosten als sprake is van omzetderving, is de wijze waarop deze terugvordering wordt berekend, in lijn met de doelstelling, namelijk het behoud van werkgelegenheid. In de aankomende achtste editie van de monitoringsbrief wordt weer de meest actuele stand gegeven.

Accountantsverklaringen

Na 31 oktober 2021 sluit het vaststellingsloket voor de NOW-1 en daarna zal de subsidie van werkgevers die nog geen vaststellingsaanvraag hebben gedaan, op nihil worden vastgesteld. Dat betekent dat zij de gehele NOW-1 subsidie moeten terugbetalen. Door drukte bij accountantskantoren en andere organisaties die een derdenverklaring mogen verstrekken, is het lastig om deze verklaringen tijdig te verkrijgen. Ook de recent afgeronde gesprekken over de aanpassingen van de controle van de NOW-groep hebben ertoe geleid dat accountants in enkele gevallen hebben moeten wachten met het afgeven van een accountantsverklaring.

14 weken extra

In alle NOW-regelingen is al opgenomen dat werkgevers die een accountantsverklaring nodig hebben maar deze nog niet kunnen overleggen, op verzoek binnen 14 weken de vaststellingsaanvraag aan kunnen vullen met een accountantsverklaring. Dit is in de uitvoering zo ingeregeld dat werkgevers bij het doen van een vaststellingsaanvraag bij UWV de

optie kunnen aanvinken dat zij nog wachten op een accountantsverklaring. Vanaf het moment dat zij de vaststellingsaanvraag doen en deze optie aanvinken, hebben ze recht op 14 weken uitstel.

Aanvraag opnieuw indienen

Werkgevers moeten vervolgens de aanvraag opnieuw indienen, deze keer met de accountantsverklaring. Het is wel van groot belang dat een vaststellingsaanvraag wordt gedaan op uiterlijk 31 oktober 2021 en dat er tijdens de aanvraag wordt aangegeven dat de verklaring nog volgt. Alleen dan kan de werkgever gebruiken maken van de 14-wekentermijn om een aanvraag te doen die volledig is en dus inclusief verklaring.

De aanvraag zal na het aanvinken van de optie worden afgebroken, waarna de werkgever zodra hij de accountantsverklaring heeft ontvangen opnieuw de vaststellingsaanvraag kan indienen bij UWV – binnen 14 weken na de eerste vaststellingsaanvraag.

Derdenverklaringen

Op dit moment geldt deze termijn van 14 weken alleen voor accountantsverklaringen. Ook rondom de afgifte van de derdenverklaringen speelt drukte de sector parten, mede omdat deze derdenverklaringen ook door accountants afgegeven kunnen worden. In de praktijk zijn het ook vaak accountants die derdenverklaringen afgeven. Het is daarom wenselijk dat werkgevers die een derdenverklaringen moeten aanleveren daarvoor ook een extra termijn van 14 weken krijgen. De NOW-regelingen (NOW-1, -2, -3 en -4) worden hier op korte termijn op aangepast. Ook voor deze werkgevers geldt uiteraard dat ze uiterlijk 31 oktober 2021 een vaststellingsaanvraag moeten doen.

Aanvullende communicatie

Naast bovengenoemde aanpassing zet de minister van Sociale Zaken samen met UWV in op aanvullende en uitgebreide communicatie over de naderende deadline voor de vaststellingsaanvragen van 31 oktober en de 14 weken om de aanvraag aan te vullen met een accountants- of derdenverklaring. Het kabinet heeft vertrouwen dat deze aanvullende communicatie en de wijzigingen ervoor zorgen dat de op dit moment ervaren belemmeringen worden weggenomen en dat vele werkgevers richting de sluitingsdatum van 31 oktober a.s. een vaststellingsaanvraag zullen doen om een nihilstelling te voorkomen. Uiteraard blijft de minister dit proces en de voortgang hierbij goed monitoren.

Antwoorden op Kamervragen over berichten terugbetalen van loonsteun