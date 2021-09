Ruzie bij Funda escaleert: CEO vertrekt

Quintin Schevernels vertrekt eind dit jaar als CEO van Funda. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege de voortslepende ruzie tussen de aandeelhouders de uitvoering van de strategie in de weg zit.

Onrustig

Bij Funda is het al enkele jaren onrustig. In 2018 vertrok kort achterelkaar de directie en de voltallige raad van commissarissen. Steen des aanstoots is de toekomst van de succesvolle huizensite: een groep certificaathouders (zonder stemrecht) wil dat Funda gaat praten met nieuwe investeerders maar makelaarsvereniging NVM, grootaandeelhouder van Funda, wil dat niet.

Grootaandeelhouder

Funda kwam in 2000 van de grond doordat 2000 makelaars geld in de website wilde steken. In ruil daarvoor kregen zij certificaten zonder stemrecht. Zeventig procent van de aandelen is in handen van de NVM. Die verdient inmiddels goud geld aan de huizensite. Funda boekte in 2020 zo’n 16 miljoen euro winst, een bedrag dat grotendeels naar de NVM gaat.

Onvrede

Zo’n 250 cerficaathouders zijn al langer ontevreden over de koers van Funda. Ze zijn bang dat de huizensite onvoldoende vernieuwt waardoor op termijn haar positie ondergraven kan worden door nieuwe concurrenten die ook andere diensten aanbieden. Een nieuwe aandeelhouder kan Funda sterker en ook onafhankelijker van de NVM maken. Verder wil de groep dat de diensten van het platform uitgebreid worden, met bijvoorbeeld hypotheek-, belasting-, en energieadvies. Er is ook veel geld te halen. In 2018 waardeerde de Nederlandse huizensite op 240 miljoen euro. In 2020 meldden de Amerikanen zich opnieuw bij de NVM. Ook DPG Media, de eigenaar van onder meer de Volkskrant, het AD en Nu.nl, zou interesse hebben getoond in Funda.

Pijn in het hard

Met de komst van CEO Quintin Schevernels in 2018 keerde de rust bij Funda enigszins terug. Hij was lid van de directie van Telegraaf Media Groep, COO/CCO bij VNU Media en CEO van Layar, een Nederlandse startup die mobiele toepassingen voor augmented reality maakt. Voor Schevernels is de ruzie tussen aandeelhouders reden om af te zwaaien als CEO. ‘Ik vertrek met pijn in mijn hart’, zegt hij in een reactie. ‘De langlopende discussies op aandeelhouders-niveau remmen de executie van onze strategie waardoor we dit niet kunnen uitvoeren op de manier waar ik in geloof.’

Foto: Funda