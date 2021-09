Werk-privébalans verslechterd door corona; zó voorkom je verzuim

Afgelopen maart lieten we al weten dat uitval van personeel door stress werkgevers in Nederland miljarden kost. U heeft ongetwijfeld ook klanten die te maken hebben met verzuim van personeel door stress. Dit soort verzuim is vaak langdurig en kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel medewerker als werkgever. Voor werkgevers is het dus belangrijk om hier alert op te zijn.

Door corona werken veel medewerkers thuis en de verwachting is dat we naar een hybride vorm van werken gaan, deels op de werkplek en deels thuis. Bij (meer) thuiswerken vervaagt de grens tussen werk en privé. Aan de ene kant biedt dat medewerkers veel vrijheid en flexibiliteit, maar het zorgt er ook voor dat ze te lang of minder efficiënt werken. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers want op de lange termijn kan dit zorgen voor stress, een hoger verzuim of zelfs langdurige uitval.

Het is daarom van belang dat een werkgever – ook op afstand – goed de vinger aan de pols houdt. Dit kan veel voordeel opleveren. Medewerkers moeten zoeken naar een nieuwe balans tussen werk en privé en werkgevers kunnen hierbij helpen.

Het werken in een huis vol mensen kan ertoe leiden dat werk- en zorgtaken door elkaar gaan lopen. Hierdoor bestaat het gevaar dat medewerkers te lang of minder efficiënt werken. Bijvoorbeeld omdat ze worden gestoord door de kinderen, geen geschikte werkplek hebben, of moeilijk afstand kunnen nemen van hun werklaptop of smartphone. Dat komt de productiviteit niet ten goede.

De voordelen van een goede werk-privébalans

Een goede werk-privébalans heeft dan ook een positieve invloed op de prestaties van een medewerker. Maar er zijn meer voordelen. Medewerkers met een goede balans tussen werk en privé voelen zich namelijk gezonder, gelukkiger, creatiever en meer betrokken. Ook ervaren ze meer voldoening en halen ze meer plezier uit hun werk. En dat zorgt er weer voor dat ze beter functioneren.

Maar ook voor het bedrijf is het belangrijk om de werk-privébalans van medewerkers in de gaten te houden. Een aantrekkelijke werkgever met aandacht voor een gezonde werk-privébalans trekt niet alleen sneller talent aan, maar is ook beter in staat om talent te behouden.

Bovendien draagt een goede werk-privébalans van medewerkers bij aan een lager verzuim. Medewerkers die in balans zijn ervaren namelijk minder stress en melden zich ook minder vaak (langdurig) ziek. Ook gaan ze minder snel weg bij een bedrijf. Kortom: aandacht voor een gezonde werk-privébalans kan een werkgever veel opleveren.

Tips voor een betere werk-privébalans

1. Het bespreekbaar maken van de werk-privébalans op de werkvloer is essentieel

Het belangrijkste dat werkgevers kunnen doen voor een goede werk-privébalans is hier openlijk over communiceren. Dit brengt zowel henzelf als hun medewerkers vooruit. Is het onderwerp bespreekbaar, dan durven medewerkers op tijd aan de bel te trekken. Ook het (preventief) aanbieden van ondersteuning – bijvoorbeeld in de vorm van een workshop of coaching – kan hier een positieve bijdrage aan leveren.

2. Werkgevers moeten zelf het goede voorbeeld geven

Medewerkers kopiëren (on)bewust het gedrag van hun baas. Voor werkgevers is het daarom belangrijk dat zij het goede voorbeeld geven. Hiermee stimuleren ze medewerkers om gezondere keuzes te maken. Als een werkgever niet wil dat medewerkers hun mail tijdens vakanties beantwoorden, moeten zij dit zelf ook niet doen. En om medewerkers te stimuleren om meer te bewegen kan een werkgever zélf een dagelijkse wandeling maken. Goed voorbeeld doet namelijk volgen.

3. Werkgevers moeten sociaal contact onder medewerkers stimuleren

Een goede werk-privébalans valt of staat met voldoende sociaal contact. Werkgevers kunnen sociaal contact onder medewerkers stimuleren, ook wanneer zij thuiswerken. Bijvoorbeeld door het organiseren van online meetings, een online borrel, of een quiz. Dit is niet alleen gezellig, maar het versterkt ook de betrokkenheid en teamspirit.

4. Werkgevers moeten transparant zijn over hun beleid en regelingen rondom de werk-privébalans

Door transparant te zijn over hoe hun organisatie aankijkt tegen een gezonde werk-privébalans en door inzicht te geven in de (verlof-)regelingen schept een werkgever duidelijkheid en vertrouwen. Bovendien zorgt het ervoor dat alle medewerkers op dezelfde manier worden behandeld. Het maken van duidelijke afspraken over werkzaamheden en de bijbehorende verwachtingen is hiervoor essentieel.

5. Werkgevers moeten investeren in goede thuiswerkplekken

We zijn massaal thuis gaan werken tijdens de coronapandemie, maar lang niet iedereen heeft thuis een goed ingerichte werkplek. Terwijl gezond en prettig werken verzuim voorkomt. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat medewerkers hun thuiswerkplek zo goed mogelijk kunnen inrichten. Bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij de aanschaf van goed meubilair.

6. Werkgevers moeten goed de vinger aan de pols houden

Om een verstoorde balans te herkennen, is het belangrijk om nauw contact te houden met medewerkers. Werkgevers moeten er daarom voor zorgen dat taken duidelijk en haalbaar zijn en dat medewerkers, juist in deze ongewone en stressvolle tijden, openlijk over hun situatie kunnen praten.

7. Werkgevers moeten medewerkers stimuleren om voldoende te bewegen, ook nu ze veelal thuiswerken

Beweging is belangrijk. Je voelt je niet alleen fitter en gezonder, maar beweging verkleint ook de kans op allerlei ziekten. Zo heeft beweging een gunstig effect op hart en bloedvaten en vermindert het stress. Ook bevordert het de nachtrust en draagt het bij aan een gezond gewicht. Werkgevers moeten er dus voor zorgen dat medewerkers niet de hele dag achter hun bureau blijven zitten. Ze kunnen bijvoorbeeld lunchwandelingen of bedrijfsfitness aanbieden. Ook kunnen ze medewerkers stimuleren om thuis in beweging te blijven. Fitte medewerkers presteren namelijk beter en zijn creatiever.

Werk-privébalans verslechterd door corona

Daarnaast laat het rapport van Hays zien dat 34% van de medewerkers sociale interactie mist en zich geïsoleerder voelt. Ook heeft 14% moeite met het aanpassen aan de nieuwe werkomgeving. Bovendien denken medewerkers sinds de crisis meer na over hun leven en de positie van het werk daarin. Zo wil 34% zich laten omscholen of een andere organisatie zoeken, 19% wil vaker vanuit huis werken en 17% wil meer aandacht besteden aan gezondheid en welzijn.

Succesvol thuiswerken

Heeft u klanten die hulp kunnen gebruiken bij het succesvol inzetten van thuiswerken? Op onze site delen we 10 tips voor succesvol thuiswerken voor werkgevers en medewerkers.

Bron: Werk-privé balans verbeteren met 7 tips | Sazas