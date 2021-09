Onderzoek: 35% thuiswerken wordt norm

Veel Nederlanders blijven waarschijnlijk deels vanuit huis werken als de coronapandemie voorbij is. Werknemers zullen ruim een derde van hun werktijd vanuit huis aan de slag blijven, meldt de Rabobank na onderzoek onder ruim tweeduizend Nederlandse werknemers.

Trend

De impact van de coronacrisis op de langjarige trend is daarmee evident. Voor de pandemie werkten Nederlanders gemiddeld 24% van hun tijd vanuit huis. Ruim een kwart van de beroepsbevolking zal grotendeels thuis werken in de toekomst. Dit was voor de lock-down minder dan een vijfde.

Verschillen

Deelnemers aan de studie is zowel gevraagd hoeveel ze willen thuiswerken als hoeveel ze van hun werkgever verwachten te mogen thuiswerken. Rabobank-econoom Sjoerd Hardeman schat in dat de gemiddelde werknemer 35 procent van de tijd gaat thuiswerken. Vooral hoogopgeleiden, werknemers met een hoger inkomen en werknemers uit de communicatie- en informatiesector en zakelijke dienstverlening, hebben vaker de wens om thuis te werken. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat hoger opgeleide vrouwen met jonge kinderen tussen de 0 en 13 jaar duidelijk meer willen thuiswerken dan andere vrouwen.

Bron: ANP