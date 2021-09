Zo moeten samenwerkende belastingadviseurs en accountants Wwft-melding doen

Als belastingadviseurs en accountants samenwerken binnen een juridische entiteit, onder welke meldcode (Meld ID) moeten zij dan een Wwft-melding doen? De NBA, de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en het Register Belastingadviseurs (RB) hebben dit afgestemd met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU-Nederland).

Deze juridische entiteiten moeten zich eigenlijk tweemaal registreren bij FIU-Nederland, te weten als instelling van belastingadviseurs en als instelling van accountants. Dat hangt samen met de Wwft. Een instelling volgens de Wwft is een rechtspersoon of vennootschap die als belastingadviseur of als externe registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent zelfstandig onafhankelijk beroepsactiviteiten uitoefent. Ook al werken belastingadviseurs en accountants binnen één juridische entiteit samen, volgens de systematiek van de Wwft kunnen zij onder artikel 1a, lid 4, onderdeel a, Wwft vallen, maar ook onder artikel 1a, lid 4, onderdeel b, Wwft.

Twee Meld ID’s

Na iedere registratie bij FIU-Nederland ontvangt een juridische entiteit een uniek Meld ID. Een juridische entiteit waar zowel accountants als belastingadviseurs werken, zou over twee Meld ID’s moeten beschikken, namelijk een Meld ID voor (een instelling van) belastingadviseurs en een Meld ID voor (een instelling van) accountants.

Vuistregel

Voorop staat dat het niet de bedoeling is dat een juridische entiteit dubbele meldingen doet, dat wil zeggen meldingen met dezelfde inhoud onder twee Meld ID’s. Eén melding volstaat. Mocht twijfel bestaan over het juiste Meld ID, dan is het doen van de melding belangrijker dan het gebruik van het juiste Meld ID. Het BFT en de beroepsorganisaties zijn het op al deze punten met elkaar eens.

Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor een juridische entiteit alleen belastingadvieswerkzaamheden verricht? Een juridische entiteit meldt dan onder het Meld ID van belastingadviseurs.

Wordt een ongebruikelijke transactie waargenomen bij een cliënt waarvoor een juridische entiteit alleen accountantswerkzaamheden verricht? Een juridische entiteit meldt dan onder het Meld ID van accountants.

In de situatie dat sprake is van één opdracht waarvoor belastingadviseurs en accountants beiden werkzaamheden verrichten:

In eerste instantie bepaalt de kernactiviteit van de opdracht onder welke Meld ID een juridische entiteit een ongebruikelijke transactie moet melden. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen, dan gebruikt een juridische entiteit het Meld ID van accountants. De kernactiviteit kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de engagement letter(s) met de cliënt.

Is de ongebruikelijke transactie waargenomen bij de uitvoering van werkzaamheden die niet de kernactiviteit vormen? In dat geval bepaalt de aard van de werkzaamheden waarbij de ongebruikelijke transactie is waargenomen onder welk Meld ID een juridische entiteit een melding doet. Als bijvoorbeeld accountantswerkzaamheden de kernactiviteit vormen maar de ongebruikelijke transactie bij de uitvoering van fiscale werkzaamheden wordt waargenomen, dan maakt een juridische entiteit gebruik van het Meld ID van belastingadviseurs.

Geen belastingadviseur of accountant?

De Wwft geldt ook voor beroepsbeoefenaren die geen belastingadviseur of accountant zijn, wanneer zij zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig activiteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met de beroepsactiviteiten van belastingadviseurs of accountants. De Wwft merkt hen dan ook aan als instelling van belastingadviseurs of instelling van accountants. De vuistregels zijn daarom ook van belang voor juridische entiteiten waarbinnen met deze beroepsbeoefenaren wordt samengewerkt en zij beroepsactiviteiten verrichten die vergelijkbaar zijn met die van belastingadviseurs of accountants.

Zie ook: ‘Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs’