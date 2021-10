Alblas van Meurs doet weer overname in Westland

Alblas van Meurs belastingadvies & administraties in Wateringen heeft per 1 oktober administratiekantoor PHM Zuidgeest uit De Lier overgenomen.

Het kantoor in De Lier blijft tot 1 februari 2022 open en verhuist dan naar het filiaal van Alblas van Meurs in Wateringen. De twee medewerkers van verkopend eigenaar Piet Zuidgeest komen in dienst bij Alblas van Meurs. Door de uitbreiding groeit het aantal medewerkers naar 21. De geschatte jaaromzet gaat circa € 2,1 miljoen bedragen.

Begin dit jaar nam Alblas van Meurs al het grootste deel van de activiteiten van O.M. Stolze over. Het bedrijf wordt geleid door Gerard Alblas en Roel van Meurs.