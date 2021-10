‘Bouw accountantskantoren om tot woningen’

Vanochtend stond er weer zo’n 225 km aan file. De pandemie is nog nauwelijks voorbij of de snelwegen staan in de spits weer vol. Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie en kroonlid van de SER, hoopt op fiscale maatregelen om autogebruik te ontmoedigen. En accountantskantoren moeten worden omgebouwd tot woningen.

Terug naar af

In de Volkskrant stelt de oud-LPF staatsecretaris dat we terug bij af zijn en dat het kabinet niets geleerd heeft van de crisis. ‘Het reisverkeer ontwikkelt zich weer naar een situatie die vergelijkbaar is met 2019’, aldus Van Eijk. ‘Dat blijkt ook uit onderzoek van de ANWB. We zitten weer op het oude niveau. Alleen in het openbaar vervoer nog niet, de treinen zijn voor zo’n 70 procent gevuld.’ Van Eijck, die namens de Mobiliteitsalliantie spreekt waarbij 25 organisaties en bedrijven zijn aangesloten, is bezorg over de toekomst. ‘De komende jaren zal het goederenverkeer enorm toenemen. Er komen Nederlanders bij, er worden een miljoen woningen gebouwd. Als alles binnen zo’n korte tijd alweer tjokvol zit, dan zie je met een simpel rekensommetje dat het alleen maar erger zal worden.’

Kansen onbenut

Van Eijck vindt dat er kansen onbenut zijn gelaten. Door de coronacrisis was Nederland verplicht om uit het niets om te schakelen van georganiseerd wantrouwen naar georganiseerd vertrouwen, zoals hij het noemt. ‘Voorheen moest je op kantoor zijn, anders kon niet gecontroleerd worden of je je werk doet. De coronacrisis laat zien dat thuiswerken heel goed kan gaan en een toekomst heeft. We hebben vervolgens niet goed nagedacht over de relatie tussen werk en privé. We zijn opnieuw in de fuik gelopen dat aanwezigheid het criterium is voor goed werk. Dat is niet waar. Je moet mensen afrekenen op prestaties.’

Ombouwen van kantoren

Hij ziet een oplossing in een stevige verankering van het thuiswerken in de BV Nederland. Van Eijck noemt de financiële dienstverlening als voorbeeld. ‘Accountants waren gewend om in kantoortuinen te zitten, bij de klant zelf. Opdrachtgevers hebben in coronatijd noodgedwongen moeten toestaan dat accountants vanuit huis in de computers en boekhouding konden, en dat ging goed. Nu wordt gezegd: ‘Waarom hebben we zo’n grote kantoortuin? Die hebben we helemaal niet nodig.’ Dat is mooi, want die kantoorpanden zitten vaak op mooie locaties en die kunnen we gebruiken voor het woontekort. Zo moet je per functie gaan kijken.’

Rekeningrijden

Het nieuwe kabinet kan de regelgeving aanpassen aan de nieuwe vervoersstromen. Bijvoorbeeld fiscaal, door nog maar twee reisdagen per week te vergoeden. Van Eijck: ‘Krijgt de volgende generatie nog een auto van de zaak? Niet meer vanzelfsprekend, wat mij betreft. Je moet tijd en vervoersmiddelen meer spreiden. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met bedrijven, scholen en universiteiten over werktijden. Waarom moet alles van 9 tot 5?’ De Mobiliteitsalliantie pleit voor ‘betalen naar gebruik’. Volgens Van Eijck betekent dit rekeningrijden. ‘Dat gaat ook gebeuren, dat is een no-brainer. Iedereen is het erover eens dat je niet langer bezit moet belasten, maar gebruik: dat is wat je wil afremmen of stimuleren. Het is echt een gepasseerd station, het rekeningrijden komt er.’

Bron: De Volkskrant