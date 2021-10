Zijspanracer Kees Endeveld kiest voor administratiekantoor

Motorcoureur Kees Endeveld (33) heeft zijn laatste wedstrijd gereden. De sport is niet meer te combineren met het administratiekantoor dat hij vorig jaar begon.

Laatste race

Dit weekend was de laatste race van Endeveld op het circuit van Oschersleben. Samen met zijn bakkenist reed hij in de kwalificatie naar de twaalfde startplaats maar in de eerste race op zaterdagmiddag kampte hij met technische problemen. Zondag leken die aanvankelijk verholpen, maar begon de motor in ronde zes opnieuw te haperen. Daarop besloot Endeveld de race te beëindigen.

Eigen kantoor

Endeveld is assistent-accountant. Jarenlang werkte hij in loondienst (het kantoor was ook een van zijn sponsors) maar september vorig jaar besloot hij voor zichzelf te beginnen. ‘Ik ben nog een eenmanszaak maar heb zeker de ambitie om te groeien’, vertelt Endeveld. ‘Het werk was niet meer te combineren met de sport. In deze drukke btw-maand zijn er drie WK-wedstijden waardoor ik een paar weken van huis zou zijn. Dat ging niet meer.’ Bang dat hij de wedstrijden al te zeer gaat missen is Endeveld niet. ‘Ik heb enorm veel plezier in mijn werk. Het leukste vind ik de klant die een schoenendoos met bonnen inlevert. Orde scheppen in de chaos, mooi werk!’

Streuer

Tijdens zijn loopbaan werd de 33-jarige boekhouder uit Grollo als bakkenist van zijn zwager Bennie Streuer, driemaal Nederlands kampioen. Nadat hij zelf als coureur ging rijden was de zesde plaats in de WK-eindstand in 2019 het hoogste wat hij heeft bereikt. Zijn administratiekantoor heet SLS, vernoemd naar zijn dochter Silvie Louise Streurer (1,5). Het meisje heeft de achternaam van haar moeder en dus ook van haar grootvader, de legendarische zijspancoureur Egbert Streurer die ooit drie keer wereldkampioen werd met zijn vaste bakkenist Bernard Schnieders.