Waslijst aan grieven tegen accountant maakt geen indruk op rechter

De financiële holding Jemano was ontevreden over het werk van zijn accountant. Daarop besloot het bedrijf de facturen niet te betalen. Voor de rechter onderbouwde Jemano dit met 13 klachten, kracht bijgezet door een fikse schadeclaim aan het adres van de accountant.

Openstaande facturen

Vanaf 2018 liet Jemano diverse werkzaamheden uitvoeren door een accountant, waaronder het samenstellen van de jaarrekening. Al snel begon de samenwerking te haperen. Als gevolg daarvan besloot Jemano het contract met de accountant op te zeggen en de nog openstaande facturen grotendeels niet te betalen. Er stond nog voor bijna 9000 euro open. Daarvan betaalde Jemano ruim 1100 euro, maar € 7780-,47 niet. Na herhaaldelijk aandringen op betalen en het inschakelen van een deurwaarder stapte de accountant naar de rechter. De eis: Jemano moet de facturen betalen vermeerderd met wettelijke rente en de proceskosten.

13 klachten

Jemano was dit niet van plan. Voor de rechter werden niet minder dan 13 punten opgesomd waarin de accountant te kort zou zijn geschoten. Zo zou de accountant de jaarstukken van een BV niet bij de KvK hebben gedeponeerd (accountant: dit is niet mijn taak maar moet de BV zelf doen ), de accountant zou bepaalde premies niet hebben berekend voor een zieke werknemer en te veel loon hebben doorbetaald (accountant: als Jemano het niet goed invoert in het systeem, kan ik niet zien dat een werknemer ziek is), een werknemer van de accountant zou onkundig zijn geweest (accountant: dit is stemmingmakerij die niet wordt onderbouwd met feiten) en zo ging het nog een hele tijd door tijdens de zaak. Bij elk van de 13 klachten oordeelde de rechter dat de accountant niets kon worden verwezen en/of Jemano zijn klacht niet had onderbouwd met feiten.

Herstelwerkzaamheden

Het bedrijf stelde ook dat het een extra medewerker had moeten aantrekken om de ‘fouten’ van de accountant te herstellen. Ook moest een nieuw boekhoudpakket worden aangeschaft omdat de accountant weigerde het Twinfield-pakket vrij te geven. De ‘schade’ werd door Jemano begroot op € 14.197,91. Maar aangezien de rechter niet inzag wat de accountant verkeerd had gedaan kon daarvan geen sprake zijn, nog los van het feit dat Jemano dit bedrag niet had onderbouwd. Jemano werd ook veroordeeld tot de proceskosten en wettelijke rente over het deel van de facturen dat onbetaald was gebleven. En uiteraard moesten die alsnog voldaan worden.

Lees hier het vonnis.