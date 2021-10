Accountants: erg druk door NOW-1 afrekening

Zo’n 55.000 bedrijven hebben nog steeds geen definitieve berekening aangevraagd voor de eerste NOW-ronde. Dit moet voor 31 oktober geregeld zijn. Uitkeringsinstantie UWV waarschuwt bedrijven via radiospotjes haast te maken, te meer omdat accountants volgens UWV ‘erg druk’ zijn. De NOW-1 afrekening maakt de toch al drukke oktobermaand een periode van grote stress.

40 procent

‘Werkgevers moeten nu echt in actie komen, want wie geen aanvraag voor een definitieve berekening indient moet straks het hele voorschot terugbetalen’, laat UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps weten. Bijna 40% van de 139.500 bedrijven die NOW-1 ontvingen hebben hun definitieve afrekening nog niet ingediend. De definitieve berekening is nodig om te bepalen waarop bedrijven daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Maar wanneer bedrijf hiervoor geen aanvraag indient wordt de tegemoetkoming bepaald op nul euro. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

Complexe materie

Het UWV weet dat veel werkgevers die een voorschot van meer dan 20.000 euro hebben ontvangen, nog wachten op de benodigde derden- of accountantsverklaring. Het is namelijk druk bij boekhouders en accountants. ‘Het is zeker zo dat het tijdig afwikkelen van de NOW 1 aanvragen tot vaststelling veel werkdruk geeft binnen ons kantoor’, zegt Merel Hoogstraten van PKW Wallast. ‘We gaan zeker niet alle NOW 1 aanvragen afronden voor 1 november a.s. Omdat een gedegen NOW-controle vraagt om betrouwbare cijfers van maanden gedurende het jaar is dit voor veel klanten lastig te bepalen. Jaarlijks afsluiten zijn klanten gewend, maar gedurende het jaar opstellen van cijfers is vaak een minder georganiseerd proces. Daarbij betreft het tevens een periode waarin veel klanten organisatorisch last hadden van de coronapandemie. Voor accountants is het dan vervolgens ook niet in alle gevallen eenvoudig deze omzetten op betrouwbaarheid te kunnen toetsen. Dit kost dan ook veel tijd en levert inderdaad ook vertragingen op.’

Doorschuiven

Ook Lorenz van Vliet van DRV Accountants & Adviseurs herkent het beeld van de hoge werkdruk bij accountants dat door UWV wordt geschetst. ‘Het is echt een groot probleem in onze sector. We zijn momenteel zo goed als 100% van onze tijd bezig met NOW(1) controles. Zo druk zelfs dat we niet alleen interim-controles voor boekjaar 2021 doorschuiven, maar zelfs ook nog afrondingen boekjaar 2020 verplaatsen naar november. De NBA heeft hierover veelvuldig overleg gehad met het ministerie, en dat heeft geleid tot een extra 14 weken na 31 oktober waarin we als accountants onze controlewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Ondernemers moeten wel hun verantwoording indienen. Ik denk dat wij grotendeels klaar kunnen zijn voor 31 oktober, maar ook bij ons zullen er een aantal controles in de 14-weeks periode uitgevoerd en afgerond gaan worden.’

Een derde

Michel Schaepers van Eshuis Accountants & Adviseurs noemt de controle van de NOW-afrekeningen ‘tijdrovend’ door de complexe materie, de zeer uitgebreide regelgeving (controleprotocollen) t.a.v. de door de accountant uit te voeren werkzaamheden en het regelmatig voorkomen van casuïstiek waarvan eigenlijk niet goed helder is hoe die moet worden geïnterpreteerd. ‘Deze forse workload komt bovenop de toch al zeer drukke en volle planning van accountantskantoren. Van onze klanten die een verplichte accountantsverklaring bij hun NOW1 einddeclaratie moeten overleggen zijn wij op dit moment bij ongeveer 1/3 nog niet klaar met onze werkzaamheden. Wij verwachten komende week uiteraard nog bij een deel van deze klanten onze verklaring te kunnen afgeven.’

Radiospotjes

Ondernemingen waarvan de NOW controle op 31 oktober nog niet gereed is moeten in elk geval voor die datum hun einddeclaratie indienen bij UWV, met daarbij een mededeling dat de accountantscontrole nog niet gereed is. Om deze controle af te ronden hebben accountants vervolgens nog 14 weken extra de tijd. Vanaf maandag zal het UWV werkgevers er ook in radiospotjes op wijzen dat de tijd voor hen dringt. Ongeveer 84.500 werkgevers hebben voor de eerste NOW-periode al wel hun eindafrekening aangevraagd.