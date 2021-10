Taakstraf voor frauderende ex-officier van justitie

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 71-jarige voormalig officier van justitie en advocaat-generaal een taakstraf van 160 uur opgelegd wegens verduistering. Hij gebruikte bankpas en creditcard van zijn werkgever jarenlang voor privé-uitgaven.

De Amsterdammer was tussen december 2011 en juli 2015 secretaris-generaal van de International Association of Prosecutors (IAP), gedetacheerd vanuit het OM. Hij was belast met het dagelijkse management en de financiën. ‘In die periode gebruikte hij veelvuldig de betaalpassen van de IAP voor privézaken. Hij betaalde er bijvoorbeeld een vliegticket en de huur van een auto tijdens zijn vakantie mee, de huwelijkslunch van zijn dochter en bezoekjes aan een seksclub en een fetisjbar.’ In totaal gaf hij bijna € 12.000 uit in Nederland, maar ook in Kiev, Sofia, Kopenhagen, Mallorca, Genève en Bern.

Rechtbank gelooft skim-scenario niet

In Kiev is onder meer in de nachtelijke uren geld afgeschreven bij een stripclub. De man stelt dat zijn passen moeten zijn geskimd in een eerdere gelegenheid waar hij na een etentje is gaan drinken. Hij heeft die uitgaven als privé aangemerkt omdat er destijds ‘een dreigende situatie’ zou hebben geheerst, waarbij onder meer met scherp werd geschoten tijdens een uitje naar een schietbaan. Maar de rechtbank vindt dat alternatieve scenario ongeloofwaardig. ‘De rechtbank neemt daarbij in ogenschouw dat dan kennelijk sprake is geweest van het skimmen van twee bankpassen, waarvan de gegevens vervolgens alleen zouden zijn gebruikt in de periode dat verdachte zelf in Kiev verbleef, dat verdachte na ontdekking hiervan geen aangifte zou hebben gedaan, de betreffende bankpassen niet zou hebben geblokkeerd én zelfs geen collega’s zou hebben geïnformeerd. Dit is wat de rechtbank betreft onvoorstelbaar.’ Ongeloofwaardig vindt de rechter ook het verhaal dat de man in Sofia zou zijn gedrogeerd, waarna later een gestolen bankpas onder zijn hotelkamerdeur zou zijn geschoven.

Lichtzinnig en chantabel

De rechtbank vindt het zeer kwalijk dat de verdachte dit delict pleegde als ex-officier van justitie, ex-advocaat-generaal en secretaris-generaal voor een internationale organisatie van officieren van justitie. ‘Het gaat juist om functies die een hoge mate van integriteit vragen. Zoals de verdachte zou moeten weten, kan zijn gedrag zeer schadelijk zijn voor het OM en de IAP. Door niets te melden bij zijn werkgever over de dubieuze betalingen, zorgde hij er bovendien voor dat hij chantabel was. Zijn handelen getuigt van een lichtzinnige houding ten opzichte van de financiële verantwoording en het toe-eigenen van geld van zijn werkgever. Dit rekent de rechtbank hem gelet op zijn ervaring en achtergrond aan.’

Zaak laat voor de rechter

Wel weegt de rechtbank mee dat het om een oud delict gaat en dat de man inmiddels met pensioen is. Bovendien is hij door de media-aandacht beperkt in zijn sociale contacten en tot slot heeft hij een voor de stichting beperkt bedrag verduisterd. ‘Al met al vindt de rechtbank een taakstraf van 180 uur op zijn plaats. Omdat het OM de redelijke termijn waarbinnen deze zaak voor de rechter had moeten worden gebracht ruimschoots heeft overschreden, gaat daar 20 uur vanaf.’

Het OM had 180 uur geëist en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant, 25 oktober 2021