Topadvocaat berispt in ontslagzaak Volksbank

De tuchtrechter vindt dat de prominente arbeidsrechtadvocaat Mirjam de Blécourt over de schreef is gegaan bij het ontslag van Mirjam Verhoeven bij de Volksbank. Zij zou te veel druk hebben uitgeoefend en zich onprofessioneel gedragen hebben.

Ruime vergoeding

Operationeel directeur Mirjam Verhoeven van de Volksbank vertrok eind augustus 2020 bij de Volksbank. Om een slepende ontslagprocedure zoals met voormalig CFO Pieter Veuger te voorkomen, wilde de staatsbank in gesprek met Verhoeven. Geleerd van dit (media)drama kwam de Volksbank de vertrekkende directeur tegemoet. Zij kreeg een hogere beëindigingsvergoeding dan het gebruikelijke jaarsalaris. Uiteindelijk betaalde de Volksbank haar €431.000, aanzienlijk meer dan haar jaarsalaris van €256.000 in 2019.

Geen advocaat

Desondanks hield Verhoeven een zeer nare bijsmaak aan de gesprekken over. Zij voelde zich onder ‘onheuse druk’ gezet door Mirjam de Blécourt, partner van kantoor Baker McKenzie, die namens de Volksbank de gesprekken voerde. De tuchtrechter gaat daar niet in mee, maar vindt het wel onprofessioneel van De Blécourt dat zij gesprekken voerde zonder dat de advocaat van Verhoeven aanwezig was. Daarmee heeft De Blécourt zich niet gedragen ‘zoals een behoorlijk advocaat betaamt’, aldus de raad van discipline in de uitspraak, die in handen is van het Financieele Dagblad. Ze kreeg daarvoor een waarschuwing opgelegd.

VVD

De Blécourt is niet alleen een gerenommeerde en bekende naam in het arbeidsrecht, maar sinds 2019 ook lid van de Eerste Kamer voor de VVD. Uit het vonnis wordt volgens het FD duidelijk dat De Blécourt heeft erkend dat ze fout zat, en uitgebreid excuses heeft aangeboden. Dat was niet voldoende om een tuchtzaak te voorkomen.

