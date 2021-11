Nauwelijks toename investeringen in september

De investeringen in materiële vaste activa zijn in september nauwelijks gegroeid ten opzichte van een jaar eerder, aldus nieuwe CBS-cijfers.

Het volume aan investeringen is 0,6% hoger uitgekomen. De investeringen in machines en woningen zijn toegenomen, maar daar tegenover staat een daling van de investeringen in infrastructuur en personenauto’s. Ten opzichte van september 2019 lagen de investeringen 3%. Voor de maanden erna valt weinig herstel te verwachten: volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november minder gunstig dan in september. ‘Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen daalde en de groei van de export kleiner was.’ Het investeringsvolume was sinds maart weer aan het groeien, met plussen van rond de 10% in de lentemaanden. In juli zakte de groei alweer naar 3,6% en in augustus bleven de investeringen vrijwel gelijk aan twaalf maanden ervoor.

Consumentenvertrouwen weer omlaag

Het CBS peilde ook weer het consumentenvertrouwen en dat heeft deze maand een knauw gekregen. Het consumentenvertrouwen kwam uit op -19, tegen -10 in oktober. ‘Zowel het oordeel over het economisch klimaat als de koopbereidheid verslechterde.’ Het consumentenvertrouwen lag in november op hetzelfde niveau als in de eerste maanden van dit jaar en onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar (-8). Vlak voor de corona-uitbraak, in januari 2020, bereikte het consumentenvertrouwen met +36 de hoogste stand ooit.

De koopbereidheid was deze maand -14, tegen -7 in oktober. ‘Consumenten waren zowel negatiever over hun financiële situatie in de komende twaalf maanden als over hun financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden. Ook vonden ze de tijd voor het doen van grote aankopen ongunstiger.’

Huizenbezitters konden in oktober weer 18,3% bijschrijven op de waarde van hun woning. Dat is net iets minder dan de prijsstijging van september (18,5%). Wel gaat het aantal woningverkopen nu duidelijker in de min: er wisselden 27% minder woningen van eigenaar dan in oktober 2020. Het aantal huizenverkopen daalt (op jaarbasis) al sinds mei.