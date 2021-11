Coalitie wil weer loonsteun en belastinguitstel bij verlenging maatregelen

Als de coronamaatregelen langer gaan duren dan de huidige drie weken moeten getroffen ondernemers weer aanspraak kunnen maken op loonsteun en uitstel van belastingbetaling. Dat stellen coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vandaag voor tijdens het debat over de extra steun van 1,3 miljard euro die het kabinet onlangs uittrok.

Die steunmaatregelen – vooral bestaand uit TVL en specifieke steun voor sectoren – werden aangekondigd nadat er opnieuw coronamaatregelen door het kabinet waren getroffen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Ondernemersorganisaties, vakbonden en oppositiepartijen lieten snel daarna weten dat die steun wat hen betreft onvoldoende is. Vooral het feit dat er geen nieuwe NOW-ronde werd opgetuigd kon op kritiek rekenen.

Invulling nog niet duidelijk

De coalitiepartijen in de Tweede Kamer vinden nu dus ook dat er extra steunmaatregelen moeten komen. Dat de coronamaatregelen verlengd en uitgebreid gaan worden lijkt namelijk vrijwel zeker. “Als de maatregelen worden verlengd, moeten de sluizen weer open”, zegt een coalitie-Kamerlid tegen de NOS. De coalitiepartijen willen nog wel een slag om de arm houden over hoe daar precies invulling aan moet worden gegeven. Een dilemma is dat de steun op een gegeven moment ook te lang kan doorgaan.

Ook oplossing voor lange termijn

Het kabinet wil nog niet reageren op de wens van de coalitiepartijen. CDA-Kamerlid Amhaouch gaat er in elk geval ook voor pleiten om naast een kortetermijnsteunplan na te gaan denken over een oplossing voor de lange termijn, waarover werknemers, werkgevers en het kabinet met elkaar om tafel moeten gaan.

Bron: NOS