‘Te weinig justitiële actie na witwasmeldingen’, onderzoek naar ‘unbankables’

De moeite die banken en andere financiële poortwachters doen om witwasdata aan te leveren bij de FIU staat niet in verhouding tot wat daarmee justitieel gedaan wordt. Dat vindt voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken. De vereniging doet daarnaast momenteel onderzoek naar zogeheten ‘unbankables’. Dat zijn klanten die banken vanwege strenge Wwft-verplichtingen vaarwel zeggen en daarna niet of met grote moeite een andere bank weten te vinden.

Wwft-meldingen

De banken hebben hun zaakjes na een inhaalslag inmiddels goed op orde, vindt NVB-voorzitter Van der Laan. Justitie doet wat haar betreft echter te weinig met de waardevolle witwasgegevens die binnenkomen bij de FIU. Daarom zou door de overheid meer moeten worden geïnvesteerd in politie en justitie. Van der Laan zegt in haar eerste dagen als boegbeeld van de bancaire sector ronduit geschrokken te zijn van de disbalans tussen wat de banken doen als poortwachter en de justitiële keten die daar achteraan komt.

‘Unbankables’

Het onderzoek naar ‘unbankables’ heeft de NVB opgezet omdat de banken graag willen weten om hoeveel mensen of bedrijven het gaat en wat er kan worden gedaan om hen toch nog ergens te laten bankieren. Begin volgend jaar worden de eerste uitkomsten verwacht. Door de Wwft-regelgeving zien banken zich gedwongen om klanten buiten de deur te zetten als er twijfels zijn over hun integriteit. Dat kunnen ook bedrijven of goede doelen zijn waarbij bepaalde financiële transacties lastig te volgen zijn en waarmee banken vanwege de risico’s geen zaken meer kunnen doen. Probleem is dat die laatste groep na het verlaten van de bank heel moeilijk een alternatief kan vinden om geldzaken te regelen, vrezen de banken. De banken willen nog niet ingaan op mogelijke oplossingen. Daarvoor wachten ze de onderzoeksresultaten af. De sector wil over de kwestie ook verder praten met de overheid en toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Bron: FD/ANP