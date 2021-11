‘Accountantskantoren kunnen kwaliteitsbeleid nog beter delen’

De SRA heeft voor het eerst een jaarverslag opgesteld over de activiteiten rond kwaliteitsgerichte cultuur. Daarin worden veel stappen gezet, constateert de vereniging. Maar kantoren mogen nog het kwaliteitsbeleid nog wel wat meer delen binnen de organisatie.

De afgelopen vijf jaar heeft de SRA steeds een Cultuurscan gehouden. Daaruit blijkt dat accountantskantoren in die periode stappen hebben gezet in de duurzame verankering van een kwaliteitsgerichte cultuur. ‘Kwaliteit staat nog steeds hoog op de agenda. In de controlepraktijk scoort aandacht voor kwaliteit de volle 100%. Interne communicatie draagt bij aan het maken van stappen. Talentmanagement en leren van elkaar heeft veel aandacht. Naast het delen van vakinhoudelijke informatie (wat al hoog in het vaandel stond), is het leren van elkaar en het sparren binnen en buiten het team een onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Er is een verschuiving gaande van resultaatgerichte organisaties naar mensgerichte organisaties.’

Beleid nog te veel in hoofden bestuurders

Positieve ontwikkelingen dus, maar de SRA vindt dat het kwaliteitsbeleid nog meer met de organisatie gedeeld moet worden: ‘Kantoren werken steeds meer vanuit de kwaliteitscirkel, waardoor zij steeds meer inzicht krijgen in de factoren die kwaliteit bevorderen of juist belemmeren. De kwaliteitscirkel is gebaseerd op de plan-do-check-act-cyclus gericht op continue verbetering. Kijkend naar de kwaliteitscirkel, hebben de kantoren de ‘do’ en de ‘check’ op een aardig niveau. ‘Plan’ en ‘act’ zijn echt nog aandachtspunten. Het beleid – en daarmee de kwaliteitsinitiatieven – zit vaak in de hoofden van de bestuurders; het wordt nog niet voldoende gedeeld, daarmee niet goed afgestemd en gedragen binnen de organisatie. Daar valt nog veel winst te behalen.’

Ook middenmanagement meenemen in veranderingen

Medewerkers meekrijgen in een veranderingstraject is een ander aandachtspunt. ‘Van belang is dat bestuurders daarbij oog hebben voor alle lagen binnen de organisatie. Juist ook het middenmanagement, soms wel de leemlaag of spelverdelers genoemd, de kritische groep die zich ook niet altijd gehoord voelt. We zien dat bestuurders zich vaak richten op de Young Profs of anderen die open staan voor verandering. Bij verandermanagement is het van belang om iedereen mee te nemen.’