‘Meeste ondernemers willen proactief fiscaal advies’

Nederlandse ondernemers verwachten veel van hun fiscaal adviseur. Zo willen negen van de tien ondernemers dat de persoon die hun belastingaangiftes doet ook proactief fiscaal advies geeft. Ook hechten veel ondernemers (65%) meer waarde aan het advies dat de fiscaal adviseur geeft dan aan het doen van belastingaangifte. Dat stelt leverancier van fiscale aangifte software Nextens op basis van eigen onderzoek onder 273 ondernemers.

Met fiscaal advies behaalt de Nederlandse ondernemer betere bedrijfsresultaten dan zonder, zegt een ruime meerderheid (65%) van de ondervraagden. Fiscaal advies wordt dan ook meestal opgevolgd: 63 procent van de ondernemers zegt dit altijd netjes te doen. Ondanks de toegevoegde waarde van deze adviseurs willen ondernemers niet continu bezig zijn met fiscale zaken. Slecht 37 procent heeft het hele jaar door behoefte aan fiscaal advies.

Juliette Goetzee, Managing Director bij Nextens: “We begrijpen maar al te goed dat de fiscale kant van het hebben van een onderneming soms ingewikkeld kan zijn. Het is dan ook niet zo gek dat zij meer verwachten van hun fiscaal adviseur. Het is prettig als de belastingaangifte uit handen wordt genomen, maar de echte toegevoegde waarde zit ‘m in het geven van advies. Door ondernemers bijvoorbeeld te wijzen op bepaalde fiscale regelingen, kunnen zij veel voordelen behalen en geld besparen. Omdat het geven van advies tijdrovend kan zijn, lanceren wij een nieuwe tool die geautomatiseerd adviessignalen geeft aan fiscaal professionals. Met Fiscaal advies als service (FAAS) helpen wij deze professionals om proactief hun adviesrol te vervullen. Zodat zij hun klanten kunnen helpen zo goed mogelijk door de fiscale wateren te navigeren.”